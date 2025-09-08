Halálos vonatbaleset történt, több debreceni járat sem jutott el a célállomásig

Halálos vonatgázolás történt hétfő reggel Pilis és Albertirsa között - közölte a Mávinform. A helyszínen egy vágányon közlekedtek a vonatok. Több debreceni járat menetidejében is változást okozott a baleset. Az Origo információi szerint egy ember életét vesztette.

Halálos vonatgázolás történt, több debreceni járatot is érintett

Forgalmi változások a halálos vonatbaleset miatt:

A Debrecenből 4:30-kor Budapestre elindult Cívis InterRégió (6029) csak Ceglédig közlekedik.

A Nyíregyházáról 5:30-kor Budapestre induló Nyírség IC (IC 609) Ceglédtől a 7:48-kor induló Z50-es vonat (2817) menetrendje szerint közlekedik tovább. A Z50-es vonat mellett 7:48-kor közvetlen mentesítő buszok is indulnak Ceglédről Kőbánya-Kispestre, Ferihegyen megállnak.

A Nyíregyházáról 4:40-kor elindult Cívis InterRégió (6129) csak Szolnokig közlekedik, onnan a főváros felé utasai a 7:21-kor továbbinduló Nyírség IC-vel (IC 609) utazhatnak, ami Abonyban is megáll.

Cegléd, Szolnok, Debrecen felé

A Nyugati pályaudvarról 5:20-kor Nyíregyházára induló Nyírség IC (IC 600) kerülő útvonalon, Újszászon át közlekedik, nem érinti Zuglót, Kőbánya-Kispestet, Ferihegyet, Ceglédet.

A Nyugati pályaudvarról 6:20-kor Debrecenbe induló Cívis InterRégió (6090) csak Ceglédtől közlekedik - várhatóan 20-30 perces késéssel.

A Nyugati pályaudvarról 8:20-kor Miskolcra induló Tokaj IC (IC 652) csak Ceglédtől közlekedik.

Utasai a Nyugati pályaudvarról 8:25-kor indulós Cívsis IR-rel (6072) utazhatnak, a csatlakozás biztosított Cegléden a Tokaj IC-re

FRISSÍTÉS: Befejezték a helyszínelést, már nincs korlátozás Pilis és Albertirsa között, a ceglédi vonalon fokozatosan áll helyre a menetrend délelőtt.

