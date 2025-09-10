szeptember 10., szerda

2 órája

Csúnyán megjárták a sofőrök, akik a szoboszlói állomás mellett hagyták az autóikat– fotókkal!

Elnézve a képeket, mi magunk is elgondolkoztunk, ez mégis hogyan történhetett.

Haon.hu

Elképesztő fotók jelentek meg szerdán a Hajdúszoboszlón Hallottam Facebook-csoportban: két autó csúszott egymásba a város vasútállomása melletti útnál. A képeket egy arrafelé közlekedő autós készítette, ezeken jól látszik, a fehér Fordnak valaki megnyomta az oldalát, valamint még a bal hátsó dísztárcsáját is leverte.

Csúnyán megjárta két sofőr, aki a hajdúszoboszlói vasútállomáson hagyta az autóját
Csúnyán megjárták a sofőrök, akik a hajdúszoboszlói állomás mellett hagyták az autóikat
Forrás: Hajdúszoboszlón Hallottam

A többi fotón ráadásul az is jól látszik, össze is koccant a hozzá legközelebb álló Skodával.

Csúnyán megjárta két sofőr, aki a hajdúszoboszlói vasútállomáson hagyta az autóját
Csúnyán megjárták a sofőrök, akik a szoboszlói állomás mellett hagyták az autóikat
Forrás: Hajdúszoboszlón Hallottam
Csúnyán megjárta két sofőr, aki a hajdúszoboszlói vasútállomáson hagyta az autóját
Csúnyán megjárták a sofőrök, akik a szoboszlói állomás mellett hagyták az autóikat
Forrás: Hajdúszoboszlón Hallottam

