Ezt hogy?
2 órája
Csúnyán megjárták a sofőrök, akik a szoboszlói állomás mellett hagyták az autóikat– fotókkal!
Elnézve a képeket, mi magunk is elgondolkoztunk, ez mégis hogyan történhetett.
Elképesztő fotók jelentek meg szerdán a Hajdúszoboszlón Hallottam Facebook-csoportban: két autó csúszott egymásba a város vasútállomása melletti útnál. A képeket egy arrafelé közlekedő autós készítette, ezeken jól látszik, a fehér Fordnak valaki megnyomta az oldalát, valamint még a bal hátsó dísztárcsáját is leverte.
A többi fotón ráadásul az is jól látszik, össze is koccant a hozzá legközelebb álló Skodával.
