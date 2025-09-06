szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

23°
+35
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

14 perce

Több óvoda is megújult ebben a hajdú-bihari városban! – fotókkal!

Címkék#fejlesztés#Czeglédi Gyula#óvoda#Hajdúszoboszló

Haon.hu

Számos hajdúszoboszlói óvodában valósultak meg fejlesztések az utóbbi időszakban – hívta fel rá a figyelmet közösségi oldalán Czeglédi Gyula, a fürdőváros polgármestere. Mint írta, Kovács Zoltán főosztályvezetővel személyesen ellátogattak valamennyi intézménybe, valamint a közterületeken végzett munkálatokat is megtekintették.

Jó ütemben haladnak a fejlesztések Hajdúszoboszlón, az óvodákra is kiemelt figyelmet szenteltek
Jó ütemben haladnak a fejlesztések Hajdúszoboszlón, az óvodákra is kiemelt figyelmet szenteltek
Forrás: Facebook / Czeglédi Gyula

A megvalósult fejlesztések kapcsán részletezte, az Aprónép Óvodában a szakemberek kicserélték a parkettát és három új konvektort szereltek be, a Szivárvány Óvodában hat darab hűtő-fűtő klímát telepítettek, az Aranykapu Óvodában pedig új udvari tároló létesült, valamint két vizesblokk és gyermeköltöző is megújult. 

A Mesevár Óvoda sem maradt ki a fejlesztések sorából, itt a villamoshálózatot korszerűsítették, valamint felújították az egyik gyermekmosdót, illetve négy hűtő-fűtő klímát is telepítettek. A Manókert Óvodában az egyik csoportszobában kicserélték a parketta burkolatot és az aljzatot, míg a Liget Óvodában három csoportszoba és a tornaterem parkettájának, teljes aljzatának cseréje történt meg, valamint egy új lépcsőt is építettek. 

A külterületi fejlesztések kapcsán megemlítette, megújult továbbá a Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola előtti parkoló.

A fejlesztésekről készült fotókat az alábbi bejegyzésben láthatják:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu