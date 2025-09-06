Több óvoda is megújult ebben a hajdú-bihari városban! – fotókkal!

Számos hajdúszoboszlói óvodában valósultak meg fejlesztések az utóbbi időszakban – hívta fel rá a figyelmet közösségi oldalán Czeglédi Gyula, a fürdőváros polgármestere. Mint írta, Kovács Zoltán főosztályvezetővel személyesen ellátogattak valamennyi intézménybe, valamint a közterületeken végzett munkálatokat is megtekintették.

Jó ütemben haladnak a fejlesztések Hajdúszoboszlón, az óvodákra is kiemelt figyelmet szenteltek

Forrás: Facebook / Czeglédi Gyula

A megvalósult fejlesztések kapcsán részletezte, az Aprónép Óvodában a szakemberek kicserélték a parkettát és három új konvektort szereltek be, a Szivárvány Óvodában hat darab hűtő-fűtő klímát telepítettek, az Aranykapu Óvodában pedig új udvari tároló létesült, valamint két vizesblokk és gyermeköltöző is megújult.

A Mesevár Óvoda sem maradt ki a fejlesztések sorából, itt a villamoshálózatot korszerűsítették, valamint felújították az egyik gyermekmosdót, illetve négy hűtő-fűtő klímát is telepítettek. A Manókert Óvodában az egyik csoportszobában kicserélték a parketta burkolatot és az aljzatot, míg a Liget Óvodában három csoportszoba és a tornaterem parkettájának, teljes aljzatának cseréje történt meg, valamint egy új lépcsőt is építettek.

A külterületi fejlesztések kapcsán megemlítette, megújult továbbá a Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola előtti parkoló.

A fejlesztésekről készült fotókat az alábbi bejegyzésben láthatják: