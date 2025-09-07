szeptember 7., vasárnap

Örömnap

2 órája

Ha kihagytad a szoboszlói örömnapot, bánhatod, ha ott voltál, keresd majd a képeken!

Címkék#örömnap#slambuc#főzés#pörkölt#Hajdúszoboszló

Száznál is több bográcsban főttek a jobbnál jobb ételek a fürdővárosban szombaton. A hajdúszoboszlói örömnapon csak az nem érezte jól magát, aki nem akarta.

Kiss Dóra

Ezt nem lehet kihagyni, egy évben egyszer van, a virágbolt meg egész évben nyitva van – érvelt a bográcsnál állva a hajdúszoboszlói örömnap mellett Péter Zoltánné virágboltos. Mint mondta, mára bezárták a boltot, hogy idén is részt vegyenek a fürdővárosi rendezvényen az igen népes, 45 fős társasággal. Szeptember 6-án, szombaton a szoboszlói repülőtéren sétálva igen hamar egyértelművé vált, sokan gondolták ugyanezt. Az immár 26. alkalommal megrendezett Birka- és Slambucfőző Örömnap minden velejárója belengte az óriási területet: zeneszó, nevetés, beszélgetés, játék, ínycsiklandó illatok, olykor fojtogató füst. A színpadon egymást követték a fellépők, ahogy haladt előre a nap, úgy pedig egyre többen táncra is perdültek, hiába eredt el olykor-olykor egy kicsit az eső.

Idén is rengetegen vettek részt a hajdúszoboszlói örömnapon
Fotó: Tóth Imre

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is! 

Ez nem verseny, ez örömnap

Ebben az évben száznál is több bográcsban készültek ételek, ahogy az lenni szokott, már nem csak birkapörkölt és slambuc készült (bár igen sok helyen forgatták szakszerűen a legismertebb alföldi pásztorételt), volt, ahol jókai bableves, marha- vagy sertéspörkölt rotyogott, másutt tárcsán készültek tarját, csirkemellet és virslit sütni. 
A rendezvény egyik értéke talán, hogy itt nincs főzőverseny, hiszen az örömnap 26 éve valóban az örömködésről, s nem a versengésről szól. 

Hagyományosan a turisztikai főszezon zárását ünnepli ilyenkor a fürdővárosi közösség, ezúttal több mint 2300 résztvevővel. 

Czeglédi Gyula polgármester felidézte, 26 évvel ezelőtt Kovács Gábor álmodta meg a rendezvényt, az első a fürdőben volt, hogy a főszezont követően a dolgozók közösen ünnepeljenek, azóta ez kiszélesedett, vállalkozások, baráti társaságok, egyesületek is részesei az örömnapnak.
Persze a fürdő idén sem maradt ki, a Hungarospa sátraihoz – ahol 10 bográcsban főttek az ételek – közel 500 főt vártak, és mintegy 120 dolgozónak bent is főztek.

Megvendégelték a civileket a hajdúszoboszlói örömnapon

Az sem újdonság az örömnapon, hogy a Szoboszlói Nyár fellépőit ilyenkor megvendégelik egy tál ételre. A civil sátorban ezúttal pásztortarhonyával és meggyes süteménnyel kedveskedtek azoknak, akik az egész nyáron tartó rendezvénysorozaton felléptek. A polgármester ezúton is megköszönte a produkciókat, melyek nemcsak a helyeiknek, hanem a turistáknak is élményt nyújtottak. 

A civileket is megvendégelték
Fotó: Tóth Imre


A Szoboszlói Nyár egyik mozgatórugója, hogy helyből és a környező településekről is itt legyenek „Hajdúszoboszló sztárjai” – mondta Bodó Sándor, a térség országgyűlési képviselője, aki úgy látja, mára összekovácsolódott a közösség, ezzel a célt elérték. Biztosította a jelenlévőket, hogy a jövőben is számítanak rájuk, s bármikor bizalommal fordulhatnak hozzá is, ha segítségre van szükségük. 

Voltak olyan szervezetek, amelyek kifejezetten ezekre az alkalmakra álltak össze, az elmúlt hetekben 51 csoport lépett fel, több mint fele pedig a környező településekről érkezett

 – osztotta meg Majoros Petronella alpolgármester. 

Arról, milyen is volt az örömnap a fotók és a videók mindent elárulnak:

Örömnap Hajdúszoboszlón

Fotók: Tóth Imre

Szombaton a vármegye több pontján is alágyújtottak a bográcsoknak, többek között Hajdúsámsonban Ízek Fesztiválját és városnapot tartottak, Berettyóújfaluban pedig 49 főzőcsapat részvételével tartották meg a Tájak-Házak-Ízek Fesztivált.

 

 

