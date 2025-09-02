szeptember 2., kedd

Városnap

1 órája

Új díszpolgára lett Hajdúszoboszlónak, több kitüntetést is átadtak át a városnapon – fotókkal

Több rangos kitüntetést is átadtak a fürdővárosban kedden. Többek között megválasztották az év üzletét is Hajdúszoboszlón.

Kiss Dóra
A kitüntettek

Forrás: Vida Márton Péter

Hajdúszoboszló városnapja alkalmából telt meg a fürdőváros művelődési házának színházterme szeptember 2-án, kedden. Ünnepélyes zászlóhozatallal vette kezdetét az ünnepi testületi-ülés, Galánfi András, Hajdúszoboszló díszpolgára szavalati után Czeglédi Gyula polgármester köszöntötte a megjelenteket. Szavai szerint minden szoboszlói polgár tudja, mit jelent az 1606. szeptember 2-ai dátum – ezen a napon íródott Kassán az az adománylevél, melynek értelmében 700 lovashajdú és Halasi Fekete Péter kapitány Hajdúszoboszlón földet kapott. Ezt a napot nevezték ki a város napjának, ekkor ismerik el Hajdúszoboszló kiválóságait. 

Czeglédi Gyula, Hajdúszoboszló polgármestere köszöntötte a megjelenteket
Forrás: Vida Márton Péter

Czeglédi Gyula rámutatott, ez a nap alkalom arra is, hogy Bocskai fejedelemről is megemlékezzenek, hiszen az ő nagysága nélkül nem biztos, hogy ma itt lehetnének. Mint mondta, ez a város újjáalapítása volt, hiszen a török tatár idején sokszor kipusztult ez a vidék, de amikor Bocskai 1606-ban az elit hadseregét ide telepítette, új élet költözött a városba.

Hajdúszoboszlón a közösség összefogott

A fürdőváros polgármestere beszédében felelevenítette Bocskai István életének fontosabb állomásait, egészen addig, míg választott fejedelemmé vált, a törökök koronát küldtek neki, melynek a nemes és hiteles másolata az ünnepségen is látható volt. A korona a magyar szabadság jelképe volt, ma az eredetije Bécsben található. 

Bocskai életpályáját méltatta, hiszen szabadságharcos volt, békét kötött, függetlenséget teremtett, letelepítette a katonákat és várost alapított.

Czeglédi Gyula szerint Bocskai munkásságának a mának is van üzenete: ha szükséges, legyünk képesek megvédeni országunkat, mindig álljunk készen a haza védelmére, őrizzük a hajdúhagyományokat, értékeinket, s testvérként tekintsünk az elszakított országrészekben fogyatkozó magyarjainkra. – Szoboszlón is segítjük egymást – mutatott rá, majd köszönetet mondott mindazoknak, akik a nyári próbatétel során helytálltak, s megmutatták, hogy szükség esetén a közösség összetart. A júliusi vihar hatalmas károkat okozott Hajdúszoboszlón, a polgármester köszönetet mondott mindenkinek, aki kivette részét a viharkárok felszámolásában.

Legyünk képesek békét teremteni, a Földön, Európában, hazánkban és városunkban is, és képesek legyük békességet teremteni az emberek lelkében, szívében, hogy boldog, kiegyensúlyozott életünk legyen. Isten éltesse Hajdúszoboszlót!

 – zárta, majd átadta a városi kitüntetéseket.

Átadták a városi kitüntetéseket Hajdúszoboszlón

Fotók: Vida Márton Péter

Hajdúszoboszló Város Díszpolgára:

  •  Dr. Végh Ferenc nyugalmazott vezérezredes

Hajdúszoboszló Városért:

  • Kiss Katalin, a Szép Ernő Középiskolai Kollégium  nyugalmazott igazgatója

Kovács Máté-díj Hajdúszoboszló Város Közszolgálatáért :

  • Nagyné Dede Adél, a Hajdúszoboszló Gazdasági Szolgáltató Intézmény igazgatója

Gönczy Pál-díj Hajdúszoboszló Város Pedagógiájáért:

  • Nagy Zsuzsánna Juliánna, a Hőgyes Endre Gimnázium pedagógusa

Kenézy Gyula-díj Hajdúszoboszló Város Egészségügyéért:

  • Pálinkásné Beke Klára körzeti ápoló
  • Tóth Lajos Lászlóné fizikoterápiás szakasszisztens

Fekete László-díj Hajdúszoboszló Város Szociális Szolgálatáért:

  • Dede Erika osztályvezető

Pávai Vajna Ferenc-díj Hajdúszoboszló Város Idegenforgalmáért:

  • - Lévay Enikő, a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
  •  Szerencsi László, a Siesta Üdülőszálló igazgatója

Hüse Károly-díj Hajdúszoboszló Város Sportjáért:

  • Makainé Szabó Csilla maratoni futó

Tessedik Sámuel-díj Hajdúszoboszló Város Mezőgazdaságáért és Környezetvédelméért:

  • Hajdúszoboszlói Gazdakör és Gazdák Egyesülete, a díjat Kurucz Sándor választmányi tag vette át

Hajdúszoboszló Kiváló Tanulója Díj:

  • Forman János (Gönczy Pál Református Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola),
  • Kerekes Gerda (Gönczy Pál Református Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola),
  • Csarnai Ádám (Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola),
  • Luczi Szabolcs István (Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola),
  • Csicsek Nóra (Bárdos Lajos Általános Iskola),
  • Fábián Virág (Bárdos Lajos Általános Iskola),
  • Molnár Luca Zsófia (Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola),
  • Péter Barnabás Erik (Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola),
  • Kurucz Bence (Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon),
  • Kovács Máté (Hőgyes Endre Gimnázium),
  • Lefter Miklós (Hőgyes Endre Gimnázium),
  • Sain Balázs (BSZC Közgazdasági Technikum),
  • Sebestyén Bianka (BSZC Közgazdasági Technikum),
  • Balogh Jakab (BSZC Bocskai István Szakképző Iskola),
  • Kovács Léda (BSZC Bocskai István Szakképző Iskola)

Hajdúszoboszló 1606 emlékérem:

  • Hajdúszoboszlói  Főnix Látványtánc, Mazsorett és Sportegyesület Amarilisz formációijának tagjai részére: Jeges Gabriella, Nagy Lili Janka, Nagy Luca Dorka, Boda Luca
  • Juhász Péter családfa-kutató
  • Sándor Károly festőművész

Az év üzlete 2025-ben:

  • Rock Cafe Hajdúszoboszló, a díjat Káposztás Gergely tulajdonos vette át.

 

 

