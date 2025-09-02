1 órája
Új díszpolgára lett Hajdúszoboszlónak, több kitüntetést is átadtak át a városnapon – fotókkal
Több rangos kitüntetést is átadtak a fürdővárosban kedden. Többek között megválasztották az év üzletét is Hajdúszoboszlón.
A kitüntettek
Forrás: Vida Márton Péter
Hajdúszoboszló városnapja alkalmából telt meg a fürdőváros művelődési házának színházterme szeptember 2-án, kedden. Ünnepélyes zászlóhozatallal vette kezdetét az ünnepi testületi-ülés, Galánfi András, Hajdúszoboszló díszpolgára szavalati után Czeglédi Gyula polgármester köszöntötte a megjelenteket. Szavai szerint minden szoboszlói polgár tudja, mit jelent az 1606. szeptember 2-ai dátum – ezen a napon íródott Kassán az az adománylevél, melynek értelmében 700 lovashajdú és Halasi Fekete Péter kapitány Hajdúszoboszlón földet kapott. Ezt a napot nevezték ki a város napjának, ekkor ismerik el Hajdúszoboszló kiválóságait.
Czeglédi Gyula rámutatott, ez a nap alkalom arra is, hogy Bocskai fejedelemről is megemlékezzenek, hiszen az ő nagysága nélkül nem biztos, hogy ma itt lehetnének. Mint mondta, ez a város újjáalapítása volt, hiszen a török tatár idején sokszor kipusztult ez a vidék, de amikor Bocskai 1606-ban az elit hadseregét ide telepítette, új élet költözött a városba.
Hajdúszoboszlón a közösség összefogott
A fürdőváros polgármestere beszédében felelevenítette Bocskai István életének fontosabb állomásait, egészen addig, míg választott fejedelemmé vált, a törökök koronát küldtek neki, melynek a nemes és hiteles másolata az ünnepségen is látható volt. A korona a magyar szabadság jelképe volt, ma az eredetije Bécsben található.
Bocskai életpályáját méltatta, hiszen szabadságharcos volt, békét kötött, függetlenséget teremtett, letelepítette a katonákat és várost alapított.
Czeglédi Gyula szerint Bocskai munkásságának a mának is van üzenete: ha szükséges, legyünk képesek megvédeni országunkat, mindig álljunk készen a haza védelmére, őrizzük a hajdúhagyományokat, értékeinket, s testvérként tekintsünk az elszakított országrészekben fogyatkozó magyarjainkra. – Szoboszlón is segítjük egymást – mutatott rá, majd köszönetet mondott mindazoknak, akik a nyári próbatétel során helytálltak, s megmutatták, hogy szükség esetén a közösség összetart. A júliusi vihar hatalmas károkat okozott Hajdúszoboszlón, a polgármester köszönetet mondott mindenkinek, aki kivette részét a viharkárok felszámolásában.
Legyünk képesek békét teremteni, a Földön, Európában, hazánkban és városunkban is, és képesek legyük békességet teremteni az emberek lelkében, szívében, hogy boldog, kiegyensúlyozott életünk legyen. Isten éltesse Hajdúszoboszlót!
– zárta, majd átadta a városi kitüntetéseket.
Átadták a városi kitüntetéseket HajdúszoboszlónFotók: Vida Márton Péter
Hajdúszoboszló Város Díszpolgára:
- Dr. Végh Ferenc nyugalmazott vezérezredes
Hajdúszoboszló Városért:
- Kiss Katalin, a Szép Ernő Középiskolai Kollégium nyugalmazott igazgatója
Kovács Máté-díj Hajdúszoboszló Város Közszolgálatáért :
- Nagyné Dede Adél, a Hajdúszoboszló Gazdasági Szolgáltató Intézmény igazgatója
Gönczy Pál-díj Hajdúszoboszló Város Pedagógiájáért:
- Nagy Zsuzsánna Juliánna, a Hőgyes Endre Gimnázium pedagógusa
Kenézy Gyula-díj Hajdúszoboszló Város Egészségügyéért:
- Pálinkásné Beke Klára körzeti ápoló
- Tóth Lajos Lászlóné fizikoterápiás szakasszisztens
Fekete László-díj Hajdúszoboszló Város Szociális Szolgálatáért:
- Dede Erika osztályvezető
Pávai Vajna Ferenc-díj Hajdúszoboszló Város Idegenforgalmáért:
- - Lévay Enikő, a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
- Szerencsi László, a Siesta Üdülőszálló igazgatója
Hüse Károly-díj Hajdúszoboszló Város Sportjáért:
- Makainé Szabó Csilla maratoni futó
Tessedik Sámuel-díj Hajdúszoboszló Város Mezőgazdaságáért és Környezetvédelméért:
- Hajdúszoboszlói Gazdakör és Gazdák Egyesülete, a díjat Kurucz Sándor választmányi tag vette át
Hajdúszoboszló Kiváló Tanulója Díj:
- Forman János (Gönczy Pál Református Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola),
- Kerekes Gerda (Gönczy Pál Református Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola),
- Csarnai Ádám (Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola),
- Luczi Szabolcs István (Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola),
- Csicsek Nóra (Bárdos Lajos Általános Iskola),
- Fábián Virág (Bárdos Lajos Általános Iskola),
- Molnár Luca Zsófia (Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola),
- Péter Barnabás Erik (Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola),
- Kurucz Bence (Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon),
- Kovács Máté (Hőgyes Endre Gimnázium),
- Lefter Miklós (Hőgyes Endre Gimnázium),
- Sain Balázs (BSZC Közgazdasági Technikum),
- Sebestyén Bianka (BSZC Közgazdasági Technikum),
- Balogh Jakab (BSZC Bocskai István Szakképző Iskola),
- Kovács Léda (BSZC Bocskai István Szakképző Iskola)
Hajdúszoboszló 1606 emlékérem:
- Hajdúszoboszlói Főnix Látványtánc, Mazsorett és Sportegyesület Amarilisz formációijának tagjai részére: Jeges Gabriella, Nagy Lili Janka, Nagy Luca Dorka, Boda Luca
- Juhász Péter családfa-kutató
- Sándor Károly festőművész
Az év üzlete 2025-ben:
- Rock Cafe Hajdúszoboszló, a díjat Káposztás Gergely tulajdonos vette át.
