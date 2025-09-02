Új díszpolgára lett Hajdúszoboszlónak, több kitüntetést is átadtak át a városnapon – fotókkal

Hajdúszoboszló városnapja alkalmából telt meg a fürdőváros művelődési házának színházterme szeptember 2-án, kedden. Ünnepélyes zászlóhozatallal vette kezdetét az ünnepi testületi-ülés, Galánfi András, Hajdúszoboszló díszpolgára szavalati után Czeglédi Gyula polgármester köszöntötte a megjelenteket. Szavai szerint minden szoboszlói polgár tudja, mit jelent az 1606. szeptember 2-ai dátum – ezen a napon íródott Kassán az az adománylevél, melynek értelmében 700 lovashajdú és Halasi Fekete Péter kapitány Hajdúszoboszlón földet kapott. Ezt a napot nevezték ki a város napjának, ekkor ismerik el Hajdúszoboszló kiválóságait.

Czeglédi Gyula, Hajdúszoboszló polgármestere köszöntötte a megjelenteket

Forrás: Vida Márton Péter

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Czeglédi Gyula rámutatott, ez a nap alkalom arra is, hogy Bocskai fejedelemről is megemlékezzenek, hiszen az ő nagysága nélkül nem biztos, hogy ma itt lehetnének. Mint mondta, ez a város újjáalapítása volt, hiszen a török tatár idején sokszor kipusztult ez a vidék, de amikor Bocskai 1606-ban az elit hadseregét ide telepítette, új élet költözött a városba.

Hajdúszoboszlón a közösség összefogott

A fürdőváros polgármestere beszédében felelevenítette Bocskai István életének fontosabb állomásait, egészen addig, míg választott fejedelemmé vált, a törökök koronát küldtek neki, melynek a nemes és hiteles másolata az ünnepségen is látható volt. A korona a magyar szabadság jelképe volt, ma az eredetije Bécsben található.

Bocskai életpályáját méltatta, hiszen szabadságharcos volt, békét kötött, függetlenséget teremtett, letelepítette a katonákat és várost alapított.

Czeglédi Gyula szerint Bocskai munkásságának a mának is van üzenete: ha szükséges, legyünk képesek megvédeni országunkat, mindig álljunk készen a haza védelmére, őrizzük a hajdúhagyományokat, értékeinket, s testvérként tekintsünk az elszakított országrészekben fogyatkozó magyarjainkra. – Szoboszlón is segítjük egymást – mutatott rá, majd köszönetet mondott mindazoknak, akik a nyári próbatétel során helytálltak, s megmutatták, hogy szükség esetén a közösség összetart. A júliusi vihar hatalmas károkat okozott Hajdúszoboszlón, a polgármester köszönetet mondott mindenkinek, aki kivette részét a viharkárok felszámolásában.

Legyünk képesek békét teremteni, a Földön, Európában, hazánkban és városunkban is, és képesek legyük békességet teremteni az emberek lelkében, szívében, hogy boldog, kiegyensúlyozott életünk legyen. Isten éltesse Hajdúszoboszlót!

– zárta, majd átadta a városi kitüntetéseket.