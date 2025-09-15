Katonka Attila eredetileg vörös rókára vadászott Hajdúszoboszlón, a Hajdúszoboszlói Földgáz Vadásztársaság területén. A vadászat során váratlanul egy invazív ragadozó is feltűnt – a vadászat részleteiről maga Katonka Attila számolt be az agrojager.hu oldalán.

Erre mekkora az esély? Azt hitte, rókára vadászik Szoboszlónál – valami egészen mást ejtett el!

– A Hajdúszoboszlói Földgáz Vadásztársaság egyik hivatásos vadászaként, területem ellenőrzése során igyekeztem terítékre hozni két, korábban már kifigyelt idei rókát – emlékezett vissza. Felidézte, nem sokkal éjfél előtt kezdett nyúlsírással hívást kezdeményezni, amire kb. fél percen belül jött is az eredmény.

Először borznak véltem a közeledőt, furcsálltam, hogy elég magas, ráadásul viszonylag messze is volt, de biztosnak hittem – majd hibáztam egyet.

– mutatott rá. – Nem sokkal később megjelentek a rókáim is, akik közül az egyiket sikerült jó 300 méter cserkelés után meglőnöm. Ahogy érte mentem, már indultam volna tovább, de mégis úgy döntöttem, körbenézek, hátha a testvére nem szaladt messzire… és milyen jól tettem!

A hőkamerával pásztázva kb. 70 méterre tőlem megláttam egy bozontos farkat,

biztos voltam benne, hogy az előzőleg lőtt róka testvére. Mit sem törődött azzal, hogy lámpafényben fotóztam ravasz kis rokonát, én pedig már támasztottam is fel a fegyvert – idézte fel Katonka Attila.

