Gyanús alak járja esténként Hajdúszoboszlót, bicskanyitogató dolgokról számoltak be a lakók!

Nyugtalanító dologra lett figyelmes a Szoboszlón Hallottam Facebook-csoport egyik tagja csütörtök hajnalban: egy fiatal a Bajcsy-Zsilinszky utcán, az Új utca és a 4-es számú főút közötti szakaszon próbálta nyitogatni az utcán parkoló autók ajtajait. A posztoló a fiatalt az alábbiak szerint jellemezte: kb. 175 cm magas, vékony testalkatú, serdülő bajusz hord. A ruházatát illetően annyit látott, hosszú nadrágot és mellényt viselt, amikor az egyik autó körül ólálkodott.

Gyanús alak járja esténként Hajdúszoboszlót, istentelen dolgot művel az utcán hagyott autókkal!

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Az éj leple alatt portyázik egy fiatal Hajdúszoboszlón?

A bejegyzésre számtalan komment érkezett, amelyekből több nyugtalanító dolog is kiderült.

Ma reggel az én autómat is megtalálta. Megette a virslit, amit benne hagytam, a csomagolását meg otthagyta nekem emlékbe. Plusz a joghurtnak is lába kélt

– írta egy utcabeli. Nem ő volt ráadásul az egyetlen, akit a fenti sorokat látva fejbe vágott a felismerés. Sőt mitöbb, olyan hozzászóló is akadt, akinek a párja egy közlekedési balesetet is megelőzött, mert idejében észrevette, hogy az éj leple alatt valaki a traktorjuk rakodóján kinyitotta a konzolt!

Bár az esetek közötti összefüggés ezen a ponton még csak erősen feltételezés, azért mégis nyugtalanító, hogy többek járműveit is megpiszkálta valaki szerdáról csütörtökre virradóan, ráadásul étel is eltűnt a szóban forgó útszakaszon az egyik járműből.

Lehet, hogy a miénket is ő törte fel egy hete a Bajcsy végén

– fűzte hozzá a bejegyzéshez egy közelben lakó, valamint azt is megjegyezte, értesítették a rendőrséget a történtekről.

Ajánljuk még: