Nem hiszed el, mit helyeztek el Hajdúszoboszló több pontján is! - fotóval
Elképesztő! Hajdúszoboszló több pontját is színesítik ezzel.
Jónás Kálmán hajdúszoboszlói önkormányzati képviselő osztotta meg közösségi oldalán csütörtökön, hogy leszállították az új köztéri órákat, amiket már ki is helyeztek a József Attila utcán és a Hősök terén. Hozzátette, az órák számlapján a város címere is megtalálható.
Köszönöm képviselőtársaimnak, a hivatal és a Városgazda dolgozóinak a segítő együttműködést!
- tette hozzá a képviselő.
Képviselő-testületi ülést is tartottak Hajdúszoboszlón
Czeglédi Gyula, a település polgármestere számolt be róla, hogy szeptember 12-én tartotta az önkormányzat a nyári szünet utáni első képviselő-testületi ülést. A legfontosabb napirendi pontokat ebben a cikkben gyűjtöttük össze:
