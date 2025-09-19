szeptember 19., péntek

Helyi közélet

25 perce

Nem hiszed el, mit helyeztek el Hajdúszoboszló több pontján is! - fotóval

Elképesztő! Hajdúszoboszló több pontját is színesítik ezzel.

Haon.hu

Jónás Kálmán hajdúszoboszlói önkormányzati képviselő osztotta meg közösségi oldalán csütörtökön, hogy leszállították az új köztéri órákat, amiket már ki is helyeztek a József Attila utcán és a Hősök terén. Hozzátette, az órák számlapján a város címere is megtalálható.

Elhelyezték a köztéri órákat Hajdúszoboszló több pontján is
Forrás: Facebook/Jónás Kálmán
Forrás: Facebook/Jónás Kálmán

Köszönöm képviselőtársaimnak, a hivatal és a Városgazda dolgozóinak a segítő együttműködést!

- tette hozzá a képviselő. 

Képviselő-testületi ülést is tartottak Hajdúszoboszlón

Czeglédi Gyula, a település polgármestere számolt be róla, hogy szeptember 12-én tartotta az önkormányzat a nyári szünet utáni első képviselő-testületi ülést. A legfontosabb napirendi pontokat ebben a cikkben gyűjtöttük össze: 

