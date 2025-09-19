Nem hiszed el, mit helyeztek el Hajdúszoboszló több pontján is! - fotóval

Jónás Kálmán hajdúszoboszlói önkormányzati képviselő osztotta meg közösségi oldalán csütörtökön, hogy leszállították az új köztéri órákat, amiket már ki is helyeztek a József Attila utcán és a Hősök terén. Hozzátette, az órák számlapján a város címere is megtalálható.

Elhelyezték a köztéri órákat Hajdúszoboszló több pontján is

Forrás: Facebook/Jónás Kálmán

Köszönöm képviselőtársaimnak, a hivatal és a Városgazda dolgozóinak a segítő együttműködést!

- tette hozzá a képviselő.

