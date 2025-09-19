szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

27°
+21
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fejlődés

2 órája

„Piros lapot” mutatott a MÁV-nak Hajdúszoboszló képviselő-testülete

Címkék#képviselő-testületi ülés#képviselő-testület#Hajdúszoboszló

A szeptemberi ülésen 36 napirendi pontban döntöttek, a helyi intézményektől kezdve az óvodai munkaterven és a közterületi fejlesztéseken át egészen a városi beruházásokig.

Haon.hu

Szeptember 12-én tartotta a nyári szünet utáni első ülését Hajdúszoboszló képviselő-testülete, amelyen összesen 36 napirendi pontot tárgyaltak meg – számolt be róla Czeglédi Gyula polgármester a közösségi oldalán. Mint írja, a testület döntött az idei költségvetési rendelet, a helyi építési szabályzat, valamint az I. számú felnőtt háziorvosi és fogorvosi körzetek feladat-ellátási szerződéseinek módosításáról. Napirendre került a temető bővítése is: a három előterjesztett változat helyett a képviselők Harmati János egyéni indítványát támogatták, amely a temető melletti, mintegy 2,9 hektáros erdőterület bevonását javasolta.

Megtartotta a nyári szünet utáni első ülését Hajdúszoboszló képviselő-testülete
Megtartotta a nyári szünet utáni első ülését Hajdúszoboszló képviselő-testülete
Forrás: Czeglédi Gyula / Facebook

36 napirendi pontban döntött Hajdúszoboszló képviselő-testülete

A testület csatlakozott a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez, módosította a gyermekvédelmi támogatásról szóló rendeletet, és jóváhagyta a kisállatok ivartalanítását támogató program változtatásait. Elfogadták a 2024–2025-ös óvodai beszámolót, a 2025–2026-os nevelési évi munkatervet, az óvodai pedagógiai program módosítását, valamint döntöttek az igazgatói bérmegállapításról is.

A képviselők tudomásul vették az iskolai körzethatárokat és a helyi buszközlekedés teljesítéséről szóló beszámolót. Támogatták a Zöld-kék infrastruktúra pályázat előkészítését, amely a Szent István park és a Szilfákalja zöldfelületeinek megújítását, a vízelvezetés rendezését és új vízmegtartó árkok létesítését célozza. A Városháza akadálymentesítését egy nyolcszemélyes panorámalift beépítésével oldják meg.

Elfogadták a Jókai sori 2. számú pavilon 3,5 millió forintos ellenajánlatát, hozzájárultak a 4. számú pavilon bérbeadásához, ugyanakkor elutasították a Pro M Zrt. kérelmét a bérleti díj csökkentésére. A testület támogatta az Aero Club Hajdúszoboszló kérelmét repülőtéri munkálatokhoz, és megszavazta az angyalházi ingatlanok világörökségi védőövezetté nyilvánítását is.

A képviselők nem fogadták el a Rákóczi utca 25. szám alatti garázsra érkezett 5 milliós ajánlatot, de hozzájárultak több kiszáradt fa kivágásához és veszélyes ágak eltávolításához. Szavaztak a Tokay utcai terület, valamint egy több mint 23 ezer négyzetméteres ingatlanrész bérbeadásáról is.

A képviselő-testület ülésén számos, a város életét érintő fontos kérdésben hoztak döntést
A képviselő-testület ülésén számos, a város életét érintő fontos kérdésben hoztak döntést
Forrás: Czeglédi Gyula / Facebook

Piros lapot kapott a MÁV

Egyhangú támogatást kapott a nem közműves háztartási szennyvíz begyűjtésére kiírt közszolgáltatói pályázat, továbbá 3 millió forintot biztosítottak a Szabadidő Park közüzemi díjaira és 2,7 milliót az új bölcsőde tervezésére. 

Egységesen 10 szavazattal „piros lapot mutattak fel” a MÁV Zrt.-nek és nem támogatták a hajdúszoboszlói vasútállomás területén a MÁV Zrt. túlzó előírásai szerinti parkolóhelyek és egyéb létesítmények (járda, vízelvezetés, közvilágítás, kerítés stb.) megtervezését önkormányzati forrásból.

Döntés született a Szilfákalja utcai Szerencse Társasház hulladéktárolóinak körbekerítéséről, valamint arról, hogy Mátrai Erika öt évre átvegye a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény vezetését. Végül módosították a viharkárok miatt beadott vis maior igényt is.

A következő képviselő-testületi ülésre október 16-án kerül sor.

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu