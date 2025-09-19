„Piros lapot” mutatott a MÁV-nak Hajdúszoboszló képviselő-testülete

Szeptember 12-én tartotta a nyári szünet utáni első ülését Hajdúszoboszló képviselő-testülete, amelyen összesen 36 napirendi pontot tárgyaltak meg – számolt be róla Czeglédi Gyula polgármester a közösségi oldalán. Mint írja, a testület döntött az idei költségvetési rendelet, a helyi építési szabályzat, valamint az I. számú felnőtt háziorvosi és fogorvosi körzetek feladat-ellátási szerződéseinek módosításáról. Napirendre került a temető bővítése is: a három előterjesztett változat helyett a képviselők Harmati János egyéni indítványát támogatták, amely a temető melletti, mintegy 2,9 hektáros erdőterület bevonását javasolta.

A testület csatlakozott a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez, módosította a gyermekvédelmi támogatásról szóló rendeletet, és jóváhagyta a kisállatok ivartalanítását támogató program változtatásait. Elfogadták a 2024–2025-ös óvodai beszámolót, a 2025–2026-os nevelési évi munkatervet, az óvodai pedagógiai program módosítását, valamint döntöttek az igazgatói bérmegállapításról is.

A képviselők tudomásul vették az iskolai körzethatárokat és a helyi buszközlekedés teljesítéséről szóló beszámolót. Támogatták a Zöld-kék infrastruktúra pályázat előkészítését, amely a Szent István park és a Szilfákalja zöldfelületeinek megújítását, a vízelvezetés rendezését és új vízmegtartó árkok létesítését célozza. A Városháza akadálymentesítését egy nyolcszemélyes panorámalift beépítésével oldják meg.

Elfogadták a Jókai sori 2. számú pavilon 3,5 millió forintos ellenajánlatát, hozzájárultak a 4. számú pavilon bérbeadásához, ugyanakkor elutasították a Pro M Zrt. kérelmét a bérleti díj csökkentésére. A testület támogatta az Aero Club Hajdúszoboszló kérelmét repülőtéri munkálatokhoz, és megszavazta az angyalházi ingatlanok világörökségi védőövezetté nyilvánítását is.

A képviselők nem fogadták el a Rákóczi utca 25. szám alatti garázsra érkezett 5 milliós ajánlatot, de hozzájárultak több kiszáradt fa kivágásához és veszélyes ágak eltávolításához. Szavaztak a Tokay utcai terület, valamint egy több mint 23 ezer négyzetméteres ingatlanrész bérbeadásáról is.