1 órája
Felsőoktatási ösztöndíjprogrammal készül az egyik hajdú-bihari település
Szeptember elsején hivatalosan meg kezdődött a 2025/2026-os tanév. A hajdúszoboszlói iskolák is megnyitották kapuikat a dákok előtt.
Forrás: Facebook / Czeglédi Gyula
Ma újra megnyíltak az iskolák kapui – számolt be róla szeptember elsején közösségi oldalán Czeglédi Gyula. Mint írja, ebből az alkalomból szívből köszöntök minden hajdúszoboszlói iskolást! A diákoknak legyen idén sok örömteli felfedezésben, barátságokban, sikerélményekben részük!
A polgármester köszönti a város pedagógusait és iskoladolgozóit is, nekik sok türelmet, sikert, és örömöt kíván a tanításban!
Hajdúszoboszló szeptember 15-től útjára indítja történetének legnagyobb felsőoktatási ösztöndíjprogramját.
Ezzel a kezdeményezéssel is szeretnék érzékeltetni, hogy a fiatalok számíthatnak Hajdúszoboszlóra!
