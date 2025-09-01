Felsőoktatási ösztöndíjprogrammal készül az egyik hajdú-bihari település

Ma újra megnyíltak az iskolák kapui – számolt be róla szeptember elsején közösségi oldalán Czeglédi Gyula. Mint írja, ebből az alkalomból szívből köszöntök minden hajdúszoboszlói iskolást! A diákoknak legyen idén sok örömteli felfedezésben, barátságokban, sikerélményekben részük!

A hajdúszoboszlói iskolák is megnyitották kapuikat a dákok előtt

Forrás: Facebook / Czeglédi Gyula



A polgármester köszönti a város pedagógusait és iskoladolgozóit is, nekik sok türelmet, sikert, és örömöt kíván a tanításban!

Hajdúszoboszló szeptember 15-től útjára indítja történetének legnagyobb felsőoktatási ösztöndíjprogramját.

Ezzel a kezdeményezéssel is szeretnék érzékeltetni, hogy a fiatalok számíthatnak Hajdúszoboszlóra!

