Így fest a megújult Gázláng pálya Hajdúszoboszlón – fotókkal!

Teljesen megújult a Gázláng pálya Hajdúszoboszlón. A felújított sportpark közösségi térként is funkcionál majd.

Haon.hu

Szeptember 22-én, hétfőn reggel megnyitja kapuit a kikapcsolódni vágyók előtt a Gázláng pálya  – hívta fel rá a figyelmet közösségi oldalán Czeglédi Gyula, Hajdúszoboszló polgármestere. Mint írta, a felújított sport- és közösségi tér a reggeli óráktól sötétedésig várja a látogatókat a tesztüzem ideje alatt.

Végéhez ért a fejlesztés, új sportpark várja a kikapcsolódni vágyókat Hajdúszoboszlón!
Forrás: Facebook / Czeglédi Gyula

Megújult a hajdúszoboszlói Gázláng pálya

Ahogy azt a városvezető írta, a 2 és fél hektáros területen a felújításnak köszönhetően egy négysávos, 400 méteres rekortán futópálya, kombinált kosár- és kézilabda pálya, műfüves cageball-pálya és kültéri kondipark is sportolási lehetőséget biztosít.

A területen 60 fát, valamint 1900-nál is több cserjét és egyéb talajtakarót ültettek el, több mint 26 ezer négyzetméteren pedig a gyepfelület is megújult.

Czeglédi Gyula részletezte, a fejlesztésre 500 millió forint Európai Uniós támogatást nyert Hajdúszoboszló városa, ezt 150 millió forint saját forrással egészítették ki. Az is kiderült, a hivatalos megnyitót októberben tartják majd, addig próbaüzem jelleggel várja a pálya a kikapcsolódni vágyókat szeptember 22-én és szeptember 27-én.

