1 órája
282 életet mentett meg a hajdúszoboszlói csapat
Erre szokták azt mondani, hogy emberségből példát mutattak. 94 hajdúszoboszlói embert fogott össze, együtt 282 ember életét mentették meg.
„Emberségből példát” adtak a hajdúszoboszlói véradók a Vöröskereszt véradásán a mögöttünk álló pénteken: 94-en nyújtották segítő karjukat. A Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Vármegyei Szervezete arra buzdítja a vármegye többi településén élő véradókat, hogy a szoboszlói csapathoz hasonlóan csatlakozzanak a véradók közösségéhez a közelükbe kitelepült véradásokon.
Ha elmész vért adni, már nem leszel egyedül, hiszen a véradók közösségéhez csatlakozol. Egy olyan közösséghez, amely magas erkölcsi szintet képvisel, hiszen embertársaik egészségéért, s a hazai vérkészletek folyamatos szinten tartásáért eljárnak vért adni
– hangsúlyozzák a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Vármegyei Szervezetének véradószervezői. Köszönetüket és elismerésüket fejezik ki egyúttal annak a 94 véradónak, aki Hajdúszoboszló utolsó augusztusi vértadónapján megjelent, s ezzel – Balassi ismert szavait idézve – „emberségből példát” mutattak, s bizonyították azt is, hogy 282 élet is megmenthető egyetlen véradónapon.
A Vöröskereszt vármegyei véradószervezői kérik mindazokat a 18-65 év közötti polgárokat, akik egészségesnek érzik magukat, hogy a lakóhelyük, munkahelyük közelében mozduljanak meg barátaikkal együtt, ha a lakóhelyük, munkahelyük közelébe véradás települ ki, s adjanak vért. A regisztrációhoz hozzák magukkal TAJ-, lakcímkártyájukat és személyi azonosítójukat.
Az előttünk álló napokban Berettyóújfalu, Hajdúböszörmény, Nyíradonyba, Egyek, Balmazújváros és Püspökladány központi épületeibe költözik ki nyilvános véradás. A hónap végén Debrecenben „Adj vért a Légimentőkkel!” című véradókampányban is vért adhatnak a donorok, és megismerkedhetnek az életmentőkkel és a speciális helikopterüket is megtekinthetik a Nagyerdei Stadionban.
A Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Vármegyei Szervezetének nyilvános véradásai szeptemberben:
2025.09.02 09:00-12:30 Berettyóújfalu Művelődési Ház Bajcsy Zs. u. 27.
2025.09.05 12:30-17:30 Hajdúböszörmény Sillye G. Műv. Közp. Bocskai tér 4.
2025.09.08 13:00-17:00 Nyíradony Harangi Imre Rendezvénycs. Millenium sétány 1.
2025.09.10 10:00-12:00 Egyek Könyvtár Hunyadi u. 58.
2025.09.11 13:00-17:00 Balmazújváros Veres P. Művelődési Ház Kossuth tér 18.
2025.09.12 13:30-16:00 Püspökladány Művelődési Ház Bajcsy-Zs. u. 2/2.
2025.09.13 8:30-13:30 Hajdúnánás Városi Rendelőintézet Kossuth u. 10.
2025.09.13 14:30-17:00 Hajdúdorog Városi Strandfürdő Tokaji u.99.
2025.09.15 09:30-12:30 Komádi Közösségi Ház Fő u. 7.
2025.09.15 14:00-16:00 Biharkeresztes Művelődési Ház Hősök tere 12.
2025.09.16 14:00-17:00 Nagyhegyes Művelődési Ház Kossuth u. 4.
2025.09.17 14:00-17:00 Debrecen-Bánk Élim.Ref Szolgáltató Központ Külső Diószegi u . 176.
2025.09.19 14:00-17:00 Mikepércs Wass Albert Kultúrház Kossuth u 1.
2025.09.23 13:00-16:00 Hajdúszoboszló Hungarospa Zrt. Szent I. park 1-3.
2025.09.24 14:00-17:00 Ebes Uzonyi Pál Közösségi Színtér Kossuth u. 32.
2025.09.24 8:30-12:30 Hajdúhadház Művelődési Ház Bocskai tér 3
2025.09.27 10:00-17:00 Debrecen Adj vért a Légimentőkkel! Nagyerdei krt. 12. (Stadion)
2025.09.30 09:00-18:00 Hajdúszoboszló Kovács Máté Műv. Központ Szilfákalja u. 2.
