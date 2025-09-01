„Emberségből példát” adtak a hajdúszoboszlói véradók a Vöröskereszt véradásán a mögöttünk álló pénteken: 94-en nyújtották segítő karjukat. A Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Vármegyei Szervezete arra buzdítja a vármegye többi településén élő véradókat, hogy a szoboszlói csapathoz hasonlóan csatlakozzanak a véradók közösségéhez a közelükbe kitelepült véradásokon.

282 életet mentett meg a hajdúszoboszlói csapat

Forrás: Magyar Vöröskereszt

Ha elmész vért adni, már nem leszel egyedül, hiszen a véradók közösségéhez csatlakozol. Egy olyan közösséghez, amely magas erkölcsi szintet képvisel, hiszen embertársaik egészségéért, s a hazai vérkészletek folyamatos szinten tartásáért eljárnak vért adni

– hangsúlyozzák a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Vármegyei Szervezetének véradószervezői. Köszönetüket és elismerésüket fejezik ki egyúttal annak a 94 véradónak, aki Hajdúszoboszló utolsó augusztusi vértadónapján megjelent, s ezzel – Balassi ismert szavait idézve – „emberségből példát” mutattak, s bizonyították azt is, hogy 282 élet is megmenthető egyetlen véradónapon.

A Vöröskereszt vármegyei véradószervezői kérik mindazokat a 18-65 év közötti polgárokat, akik egészségesnek érzik magukat, hogy a lakóhelyük, munkahelyük közelében mozduljanak meg barátaikkal együtt, ha a lakóhelyük, munkahelyük közelébe véradás települ ki, s adjanak vért. A regisztrációhoz hozzák magukkal TAJ-, lakcímkártyájukat és személyi azonosítójukat.

Az előttünk álló napokban Berettyóújfalu, Hajdúböszörmény, Nyíradonyba, Egyek, Balmazújváros és Püspökladány központi épületeibe költözik ki nyilvános véradás. A hónap végén Debrecenben „Adj vért a Légimentőkkel!” című véradókampányban is vért adhatnak a donorok, és megismerkedhetnek az életmentőkkel és a speciális helikopterüket is megtekinthetik a Nagyerdei Stadionban.