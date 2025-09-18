Egy lépéssel közelebb a megoldás – legutóbb egy kombájn hajtott át egy nőn a hajdúszoboszlói csomópontban

Többször beigazolódott már, hogy mennyire balesetveszélyes a Dózsa György – Nádudvari út kereszteződése Hajdúszoboszlón. Legutóbb augusztusban történt egy súlyos baleset itt, akkor 6 tonnás kombájn hajtott át egy nőn. 2023 májusában pedig egy kamion ütött el egy, a zebrán áthaladó idős asszonyt, akkor nem csupán a baleset ténye miatt indult meg a közösségi médiában a kommentáradat, sokkal inkább az adott kereszteződés miatt, ami a város egyik legforgalmasabb és legéletveszélyesebb csomópontja.

Augusztusban egy kombájn hajtott át egy nőn Hajdúszoboszló veszélyes csomópontjában

Forrás: Napló-archív

Két évvel ezelőtt, az eset után néhány nappal Czeglédi Gyula polgármesterrel találkoztunk a kritikus útszakasznál, aki akkor úgy fogalmazott,

több mint húsz éve problémás területe ez a városnak, az évek alatt egyre több és egyre nagyobb kamionok, nyerges vontatók járnak itt.

Akkor kifejtette, a csomópont három ága – a Nádudvari út, a Bajcsy-Zsilinszky utca, valamint a Dózsa György út városból kivezető szakasza – az állami közúthálózat része, a város ennek ellenére tanulmánytervet készíttetett arról, hogy megtalálja a legjobb és legbiztonságosabb megoldást. 2021 januárjában már elkészült a tanulmányterv, akkor a közutasokkal különböző egyeztetések folytak, melynek az lett a vége, hogy ők bevállalták az engedélyes és kiviteli tervet elkészíttetését. Bár a Magyar Közút ezt a folyamatot elindította, de forráshiány miatt megállt a projekt.

A tanulmánytervben három változatot vizsgáltak: körforgalom építése, osztályozós csomópont kialakítása, vagy osztályozó csomópont jelzőlámpás forgalomirányítással. Az utóbbi megoldás bizonyult a legmegfelelőbbnek, hiszen a körforgalom kiépítésére nincs elég hely, csak a sarki épületek bontásával lenne kivitelezhető, valamint hatalmas költségekkel járna.

Czeglédi Gyula a korábbi bejáráson az érintett csomópontnál

Forrás: Napló-archív

Egyre közelebb a megoldás a hajdúszoboszlói életveszélyes csomópont ügyében

Ez év áprilisában már ott tartott a folyamat, hogy a Dózsa György – Nádudvari út csomópontját saját forrásból újítaná meg az önkormányzat, már rendelkezésre is állt az engedélyes terv, azonban a 16 négyzetméter magánterület megvásárlása hiányzik, hosszú ideje folyik már a levelezés a tulajdonossal a terület ügyében. Májusban jött a hír, hogy sikerült megegyezni a tulajdonossal, az együttműködés jegyében a vállalat ügyvezetője felajánlotta, hogy a beruházás megvalósításához szükséges 16 négyzetméteres üzleti területet térítésmentesen az önkormányzat tulajdonába adja.