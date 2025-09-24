Majdnem tragédia lett a szoboszlói Toretto száguldozásából!

Közel volt a gázolás Hajdúszoboszlón a keddi nap folyamán – legalábbis ez derül ki az egyik helyi Facebook-csoportban közzétett posztból. A posztoló beszámolója szerint egy autós a be nem látható kanyarban (a szöveg szerint a Böszörményi és az Álmos utca kereszteződésében) mindennemű lassítás nélkül szeretett volna bekanyarodni, ezzel több kerékpárost is majdnem elütött.

Forrás: illusztráció/Napló-archív

Alsó hangon hetvennel vette be a kanyart úgy, hogy két biciklis életét, illetve egy szemben közlekedő autóst veszélyeztetett. Felháborodásom oka nem csak az, hogy két ártatlan embert majdnem elütött és csak a satufékezés mentett meg, hanem hogy ennek fejében még neki állt feljebb és a Malom sori kereszteződésig mint egy durcás kisfiú, szellemi fölényét bizonygatva folyamatosan hátrafelé nézve mutogatott, mellyel a közlekedés további résztvevőjét is veszélynek tette ki

- olvasható a bejegyzésben.

Józsán is volt egy balesetveszélyes helyzet

