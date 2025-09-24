szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

18°
+26
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Durva!

3 órája

Majdnem tragédia lett a szoboszlói Toretto száguldozásából!

Címkék#balesetveszély#kereszteződés#Hajdúszoboszló

Vérfagyasztó jelenet játszódott le a kereszteződésben. Az egyik hajdúszoboszlói csoportban akadtak ki egy autósra.

Haon.hu

Közel volt a gázolás Hajdúszoboszlón a keddi nap folyamán – legalábbis ez derül ki az egyik helyi Facebook-csoportban közzétett posztból. A posztoló beszámolója szerint egy autós a be nem látható kanyarban (a szöveg szerint a Böszörményi és az Álmos utca kereszteződésében) mindennemű lassítás nélkül szeretett volna bekanyarodni, ezzel több kerékpárost is majdnem elütött.

20250401-Budai-Nagy-Antal-Hétvezér-kereszteződés-KA_6 (2)
Közel volt a gázolás egy hajdúszoboszlói kereszteződésben
Forrás: illusztráció/Napló-archív

Alsó hangon hetvennel vette be a kanyart úgy, hogy két biciklis életét, illetve egy szemben közlekedő autóst veszélyeztetett. Felháborodásom oka nem csak az, hogy két ártatlan embert majdnem elütött és csak a satufékezés mentett meg, hanem hogy ennek fejében még neki állt feljebb és a Malom sori kereszteződésig mint egy durcás kisfiú, szellemi fölényét bizonygatva folyamatosan hátrafelé nézve mutogatott, mellyel a közlekedés további résztvevőjét is veszélynek tette ki

 - olvasható a bejegyzésben. 

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Józsán is volt egy balesetveszélyes helyzet

Hétfőn vérfagyasztó közlekedési szituációról számoltak be Debrecen-Józsa egyik Facebook-csoportjában: egy figyelmetlen biciklis hajtott le az útra egy autós elé, aki csak a gyors reakcióidejének köszönhetően, az autó hirtelen megállításával tudta elkerülni a balesetet. Bővebben itt írtunk erről:

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu