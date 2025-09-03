3 órája
Ingyenes koncerten táncoltatja meg a közönséget Korda György és Balázs Klári a hajdú-bihari városban
Koncertek, táncműsorok és DJ-k szórakoztatják majd a közönséget. Sok színes program várja az érdeklődőket Hajdúsámsonban.
Hatalmas buli készül a hétvégén Hajdúsámsonban, ugyanis szeptember 5-én és 6-án, azaz pénteken és szombaton rendezik meg a Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Városnap elnevezésű eseményét az Epreskerti rendezvénytéren. A kétnapos program a városi díjak ünnepélyes átadásával kezdődik a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Múzeum és Kiállítóhelyen délután 17 órától. Ezt követően táncműsor, Josh és Betti, valamint DJ Balesco szórakoztatja a közönséget.
Szombaton azonban tovább emelik a tétet a szervezők, olyan programot állítottak össze, amiben biztosan mindenki talál kedvére valót. Reggel 8-tól főzőversenyt rendeznek, az asztaliteniszezők pedig bajnokságon mérhetik össze az erejüket. Később több tánccsoport is színpadra lép, de a nap fő attrakciója kétség kívül Korda György és Balázs Klári nagyszabású koncertje lesz majd. A házaspár nemrégiben Kabán lépett fel, ahol a műsor után az örökifjú Gyuri bácsi megható verssel köszöntötte 73. születésnapja alkalmából a feleségét. A meglepetésről az alábbi cikkünkben számoltunk be:
Korda György olyat tett a színpadon Kabán, amit a közönség is megkönnyezett! - videóval
A Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Városnap mindkét napján vidámpark és büfé is várja a résztvevőket.
A belépés a rendezvényre mindenki számára ingyenes.
A teljes program az alábbi plakáton tekinthető meg:
