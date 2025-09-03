szeptember 3., szerda

Ingyenes koncerten táncoltatja meg a közönséget Korda György és Balázs Klári a hajdú-bihari városban

Címkék#Korda György#Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Városnap#Hajdúsámson#Balázs Klári#koncert

Koncertek, táncműsorok és DJ-k szórakoztatják majd a közönséget. Sok színes program várja az érdeklődőket Hajdúsámsonban.

Haon.hu

Hatalmas buli készül a hétvégén Hajdúsámsonban, ugyanis szeptember 5-én és 6-án, azaz pénteken és szombaton rendezik meg a Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Városnap elnevezésű eseményét az Epreskerti rendezvénytéren. A kétnapos program a városi díjak ünnepélyes átadásával kezdődik a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Múzeum és Kiállítóhelyen délután 17 órától. Ezt követően táncműsor, Josh és Betti, valamint DJ Balesco szórakoztatja a közönséget.

Korda György és Balázs Klári Hajdúsámsonba érkezik
Korda György és Balázs Klári Hajdúsámsonba érkezik
Forrás: MW-archív

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Szombaton azonban tovább emelik a tétet a szervezők, olyan programot állítottak össze, amiben biztosan mindenki talál kedvére valót. Reggel 8-tól főzőversenyt rendeznek, az asztaliteniszezők pedig bajnokságon mérhetik össze az erejüket. Később több tánccsoport is színpadra lép, de a nap fő attrakciója kétség kívül Korda György és Balázs Klári nagyszabású koncertje lesz majd. A házaspár nemrégiben Kabán lépett fel, ahol a műsor után az örökifjú Gyuri bácsi megható verssel köszöntötte 73. születésnapja alkalmából a feleségét. A meglepetésről az alábbi cikkünkben számoltunk be:

A Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Városnap mindkét napján vidámpark és büfé is várja a résztvevőket. 

A belépés a rendezvényre mindenki számára ingyenes. 

A teljes program az alábbi plakáton tekinthető meg:

Forrás: Hajdúsámson Város Önkormányzata

Ajánljuk még:

 

