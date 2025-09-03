Ingyenes koncerten táncoltatja meg a közönséget Korda György és Balázs Klári a hajdú-bihari városban

Hatalmas buli készül a hétvégén Hajdúsámsonban, ugyanis szeptember 5-én és 6-án, azaz pénteken és szombaton rendezik meg a Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Városnap elnevezésű eseményét az Epreskerti rendezvénytéren. A kétnapos program a városi díjak ünnepélyes átadásával kezdődik a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Múzeum és Kiállítóhelyen délután 17 órától. Ezt követően táncműsor, Josh és Betti, valamint DJ Balesco szórakoztatja a közönséget.

Korda György és Balázs Klári Hajdúsámsonba érkezik

Forrás: MW-archív

Szombaton azonban tovább emelik a tétet a szervezők, olyan programot állítottak össze, amiben biztosan mindenki talál kedvére valót. Reggel 8-tól főzőversenyt rendeznek, az asztaliteniszezők pedig bajnokságon mérhetik össze az erejüket. Később több tánccsoport is színpadra lép, de a nap fő attrakciója kétség kívül Korda György és Balázs Klári nagyszabású koncertje lesz majd. A házaspár nemrégiben Kabán lépett fel, ahol a műsor után az örökifjú Gyuri bácsi megható verssel köszöntötte 73. születésnapja alkalmából a feleségét. A meglepetésről az alábbi cikkünkben számoltunk be: