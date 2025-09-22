Zenével és közösségi élményekkel erősítették a roma identitást Hajdúhadházon

Szeptember 20-án jó hangulatban zajlott a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány helyi identitást erősítő programja Hajdúhadházon – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzat.

Remek hangulatban zajlott a helyi identitást erősítő program Hajdúhadházon

Számos izgalmas program várta az érdeklődőket Hajdúhadházon

A rendezvény a „Humán fejlesztések Hajdú-Bihar Vármegyében” című projekt keretében valósult meg, amelyben az önkormányzat konzorciumi partnerként működik együtt több szervezettel. A programot a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány a Magyar Pünkösdi Egyház Hajdúhadházi Gyülekezetével közösen szervezte.

A résztvevők autentikus roma hangszerekkel és ételekkel ismerkedhettek meg, emellett kreatív és szórakoztató foglalkozások is színesítették a napot.

Kreatív és szórakoztató foglalkozások is színesítették a napot

A projekt az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásával valósult meg.

