Zenével és közösségi élményekkel erősítették a roma identitást Hajdúhadházon

Autentikus roma hangszerekkel, ételekkel és közösségi programokkal erősítették a helyi identitást Hajdúhadházon.

Haon.hu

Szeptember 20-án jó hangulatban zajlott a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány helyi identitást erősítő programja Hajdúhadházon – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzat.

Forrás: hbmo.hu

Számos izgalmas program várta az érdeklődőket Hajdúhadházon

A rendezvény a „Humán fejlesztések Hajdú-Bihar Vármegyében” című projekt keretében valósult meg, amelyben az önkormányzat konzorciumi partnerként működik együtt több szervezettel. A programot a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány a Magyar Pünkösdi Egyház Hajdúhadházi Gyülekezetével közösen szervezte.

A résztvevők autentikus roma hangszerekkel és ételekkel ismerkedhettek meg, emellett kreatív és szórakoztató foglalkozások is színesítették a napot.

Forrás: hmbo.hu

A projekt az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásával valósult meg.

