Zenével és közösségi élményekkel erősítették a roma identitást Hajdúhadházon
Autentikus roma hangszerekkel, ételekkel és közösségi programokkal erősítették a helyi identitást Hajdúhadházon.
Szeptember 20-án jó hangulatban zajlott a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány helyi identitást erősítő programja Hajdúhadházon – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzat.
Számos izgalmas program várta az érdeklődőket Hajdúhadházon
A rendezvény a „Humán fejlesztések Hajdú-Bihar Vármegyében” című projekt keretében valósult meg, amelyben az önkormányzat konzorciumi partnerként működik együtt több szervezettel. A programot a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány a Magyar Pünkösdi Egyház Hajdúhadházi Gyülekezetével közösen szervezte.
A résztvevők autentikus roma hangszerekkel és ételekkel ismerkedhettek meg, emellett kreatív és szórakoztató foglalkozások is színesítették a napot.
A projekt az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásával valósult meg.
