Szemétszedés

1 órája

Önkéntesek tették szebbé a hajdúböszörményi legelőt

Helyi és távolabbról érkező önkéntesek fogtak össze. Megszépült a hajdúböszörményi Csordalegelő.

Haon.hu

Tegnap délután a Zöld Kör egyesület helyi és távolabbról érkezett önkéntesek segítségévek megtisztították a hajdúböszörményi Csordalegelő egykori gémeskútjának környékét és a kútvizéből is sikerült minden nem odavaló dolgot kiszedni – számolt be róla közösségi oldalán a Zöld Kör. Mint írják, a munkálatokat Horváth Tibor faápoló mester - a Zöld Kör elnökségi tagja - irányította.

Megszépült a hajdúböszörményi Csordalegelő
Megszépült a hajdúböszörményi Csordalegelő
Forrás: Zöld Kör / Facebook

Remélik a kút hamarosan újból állatok itatására szolgálhat, amely a gyepterület természetvédelmi kezelésének az egyik alapfeltétele.

