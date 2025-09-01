Önkéntesek tették szebbé a hajdúböszörményi legelőt

Tegnap délután a Zöld Kör egyesület helyi és távolabbról érkezett önkéntesek segítségévek megtisztították a hajdúböszörményi Csordalegelő egykori gémeskútjának környékét és a kútvizéből is sikerült minden nem odavaló dolgot kiszedni – számolt be róla közösségi oldalán a Zöld Kör. Mint írják, a munkálatokat Horváth Tibor faápoló mester - a Zöld Kör elnökségi tagja - irányította.

Megszépült a hajdúböszörményi Csordalegelő

Forrás: Zöld Kör / Facebook

Remélik a kút hamarosan újból állatok itatására szolgálhat, amely a gyepterület természetvédelmi kezelésének az egyik alapfeltétele.

Ajánljuk még: