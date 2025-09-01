Szemétszedés
Önkéntesek tették szebbé a hajdúböszörményi legelőt
Helyi és távolabbról érkező önkéntesek fogtak össze. Megszépült a hajdúböszörményi Csordalegelő.
Tegnap délután a Zöld Kör egyesület helyi és távolabbról érkezett önkéntesek segítségévek megtisztították a hajdúböszörményi Csordalegelő egykori gémeskútjának környékét és a kútvizéből is sikerült minden nem odavaló dolgot kiszedni – számolt be róla közösségi oldalán a Zöld Kör. Mint írják, a munkálatokat Horváth Tibor faápoló mester - a Zöld Kör elnökségi tagja - irányította.
Remélik a kút hamarosan újból állatok itatására szolgálhat, amely a gyepterület természetvédelmi kezelésének az egyik alapfeltétele.
