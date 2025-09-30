Az előző tanévben a tehetséget mutató gyerekek egy szakmai, didaktikai, pszichológiai, táncpedagógiai, zenei szempontból komplex tehetségfejlesztő programban vehettek részt, melyben kompetenciáiknak többoldalú fejlesztésére volt lehetőség.

"Tehetségközelben" a Hajdú Táncegyüttes tehetséggondozó programja

Forrás: Hajdú Táncegyüttes

A táncanyagok elsajátítása során az egyéni alkotás, improvizáció fejlesztésére volt alkalom többek között eredeti filmanyagok segítségével, értelmezésével. A foglalkozásokat kiegészítve színházlátogatásokra vittük a tanulókat, amelyek tovább fejlesztette holisztikus szemléletüket. A program zárásaként táborban vettek részt gyerekek.