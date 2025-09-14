Idén is visszatér a Hadházi Káposztás Napok, mutatjuk a programjait!

Idén is visszatér a népszerű fesztivál, szeptember utolsó hétvégéjén idén is a káposzta körül forog majd Hajdúhadházon – hívta fel rá a figyelmet közösségi oldalán Csáfordi Dénes polgármester.

Forrás: Facebook / Csáfordi Dénes

Így alakulnak a Hajdúhadházi Káposztás Napok programjai

A Káposztás Napok szeptember 26-27. között Hajdúhadház több helyszínén egyszerre zajlik majd, fergeteges koncertek, főzőverseny, káposztás ételek, és tengernyi program várja a látogatókat Hajdú-Bihar megye egyik legnagyobb gasztronómiai fesztiválján!

