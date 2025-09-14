Káposztás Napok
1 órája
Idén is visszatér a Hadházi Káposztás Napok, mutatjuk a programjait!
Szeptember vége ismét a káposzta és a gasztronómia szerelmeseiről szól. Koncertekkel és tengernyi programmal tér vissza a Hadházi Káposztás Napok!
Idén is visszatér a népszerű fesztivál, szeptember utolsó hétvégéjén idén is a káposzta körül forog majd Hajdúhadházon – hívta fel rá a figyelmet közösségi oldalán Csáfordi Dénes polgármester.
Így alakulnak a Hajdúhadházi Káposztás Napok programjai
A Káposztás Napok szeptember 26-27. között Hajdúhadház több helyszínén egyszerre zajlik majd, fergeteges koncertek, főzőverseny, káposztás ételek, és tengernyi program várja a látogatókat Hajdú-Bihar megye egyik legnagyobb gasztronómiai fesztiválján!
