Káposztás Napok

1 órája

Idén is visszatér a Hadházi Káposztás Napok, mutatjuk a programjait!

Szeptember vége ismét a káposzta és a gasztronómia szerelmeseiről szól. Koncertekkel és tengernyi programmal tér vissza a Hadházi Káposztás Napok!

Haon.hu

Idén is visszatér a népszerű fesztivál, szeptember utolsó hétvégéjén idén is a káposzta körül forog majd Hajdúhadházon – hívta fel rá a figyelmet közösségi oldalán Csáfordi Dénes polgármester.

Idén is visszatér a Hadházi Káposztás Napok, szeptember utolsó hétvégéjén minden a káposzta körül forog majd
Forrás: Facebook / Csáfordi Dénes
Forrás: Facebook / Csáfordi Dénes

Így alakulnak a Hajdúhadházi Káposztás Napok programjai

A Káposztás Napok szeptember 26-27. között Hajdúhadház több helyszínén egyszerre zajlik majd, fergeteges koncertek, főzőverseny, káposztás ételek, és tengernyi program várja a látogatókat Hajdú-Bihar megye egyik legnagyobb gasztronómiai fesztiválján!

