Győzike már régen vágyott erre, a Hadházi Káposztás Napokon teljesült a kívánsága – fotókkal, videóval

Rengeteg látogatót vonzott a Hadházi Káposztás Napok 2025-ben is, mint már arról szombaton beszámoltunk, és alighanem egyik apropója ennek Gáspár Győző és felesége, Bea érkezése volt. A híres házaspár a tavalyi év után visszatért Hajdúhadházra, hogy megkóstolja és zsűrizze a káposztából készült ételkülönlegességeket. Az előző alkalommal Győzike egyetlen dolgot kifogásolt: hiányolta a halat, ami valljuk be, kissé talán nehezen elképzelhető párosítás a káposztával – erre Bea asszony is figyelmeztette a velük készített videónkban. Győző viszont megígérte nekünk, hogy ha 2025-ben is meghívják őket, akkor lazacos, vagy ahogy ő mondja „salmonos” vagy „fish-es” káposztát fog készíteni. Természetesen nem hagytuk volna ki, hogy behajtsuk rajta az ígéretét, de beszéltünk a Gáspár házaspárral másról is – mutatjuk, miről!

Gáspár Bea könyvbemutatóját is megtekintettük a Hadházi Káposztás Napokon

Forrás: Katona Ákos

A Hadházi Káposztás Napok 2025-ben is nagyot szólt – vajon pont Győzikéék miatt?

A Földi János Könyvtárban találkoztunk először a nap folyamán Győzikével és Beával, ahol Bea könyvbemutatója zajlott. Már ott sokan körbevették őket, arról nem is beszélve, hogy mennyien kértek tőlük közös fotót akkor, amikor elindultak kóstolni. Tavaly együtt hárman, Kovács Lázár séffel kiegészülve járták végig a standokat, ezúttal más volt a felállás. Győzike számára most kevésbé szólt a szereplésről a szombati nap, viszont a Haonnak beszédesen nyilatkozott, sőt, Beát is kereste a tömegben.

