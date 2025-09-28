szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

16°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hadházi Káposztás Napok

1 órája

Győzike már régen vágyott erre, a Hadházi Káposztás Napokon teljesült a kívánsága – fotókkal, videóval

Címkék#hajdúhadház#gasztronómia#Hadházi Káposztás Napok

Még ilyet! Meglepték Győzikét, aki végigkóstolta a Hadházi Káposztás Napok ételeit.

Balogh Efraim
Győzike már régen vágyott erre, a Hadházi Káposztás Napokon teljesült a kívánsága – fotókkal, videóval

Sokan fotózkodtak a népszerű tévés személyiséggel

Fotó: Katona Ákos

Rengeteg látogatót vonzott a Hadházi Káposztás Napok 2025-ben is, mint már arról szombaton beszámoltunk, és alighanem egyik apropója ennek Gáspár Győző és felesége, Bea érkezése volt. A híres házaspár a tavalyi év után visszatért Hajdúhadházra, hogy megkóstolja és zsűrizze a káposztából készült ételkülönlegességeket. Az előző alkalommal Győzike egyetlen dolgot kifogásolt: hiányolta a halat, ami valljuk be, kissé talán nehezen elképzelhető párosítás a káposztával – erre Bea asszony is figyelmeztette a velük készített videónkban. Győző viszont megígérte nekünk, hogy ha 2025-ben is meghívják őket, akkor lazacos, vagy ahogy ő mondja „salmonos” vagy „fish-es” káposztát fog készíteni. Természetesen nem hagytuk volna ki, hogy behajtsuk rajta az ígéretét, de beszéltünk a Gáspár házaspárral másról is – mutatjuk, miről!

hadházi káposztás napok, hadházi káposztás napok 2025, gáspár győző, gáspár bea, győzike, hajdúhadház, debrecen, haon
Gáspár Bea könyvbemutatóját is megtekintettük a Hadházi Káposztás Napokon
Forrás: Katona Ákos

A Hadházi Káposztás Napok 2025-ben is nagyot szólt – vajon pont Győzikéék miatt?

A Földi János Könyvtárban találkoztunk először a nap folyamán Győzikével és Beával, ahol Bea könyvbemutatója zajlott. Már ott sokan körbevették őket, arról nem is beszélve, hogy mennyien kértek tőlük közös fotót akkor, amikor elindultak kóstolni. Tavaly együtt hárman, Kovács Lázár séffel kiegészülve járták végig a standokat, ezúttal más volt a felállás. Győzike számára most kevésbé szólt a szereplésről a szombati nap, viszont a Haonnak beszédesen nyilatkozott, sőt, Beát is kereste a tömegben. 

Az idei Hadházi Káposztás Napokról már beszámoltunk korábbi cikkünkben:

– Ismét eltelt egy év, ismét itt vagyunk, nagyon szívesen eljöttünk, mert ez egy ünnepnap számunkra. Amikor felkért polgármester úr júliusban, akkor azt mondtam, hogy „yes, yes, yes!”. Az Isten is velünk van, nem esik az eső, süt a nap, tök jók az ételek, és nagyon jó a csapat

 – összegezte élményeit röviden, majd emlékeztettük rá, tavaly lazacot szeretett volna enni. Kiderült, hogy bármennyire is nagy ígéretet tett az előző évben, nem úgy készült idén, hogy lazacos káposztát készít, viszont az egyik standnál is emlékeztek erre minden bizonnyal, mert habár nem halas káposztával, de halétellel várták. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

20250927_Hajdúhadházi Káposztásnapok_KÁ_HBN (48)
Gáspár Bea elmondása szerint túlzásba vitte a kóstolást a Hadházi Káposztás Napokon
Forrás: Katona Ákos

Az a baj, hogy már annyit kóstoltam, hogy nem akarok úgy járni, mint a múlt évben. Akkor két forgatást is le kellett mondanom, mert egyszerűen nem bírtam... Idén piciket kóstolok

 – mondta, majd hangosan „Bea! Merre vagy? Beus! Beus!” kiáltással kereste kedvesét – akit végül mi találtunk meg. 

Hadházi Káposztás Napok 2025

Fotók: Katona Ákos

Hogy hogy érezzük magunkat Hajdúhadházon? Nagyon jóllakottan! Én már annyit kóstoltam a zsűrizés folyamán, hogy nem tudom, mikor ennyit ettem utoljára... És még van nem tudom mennyi stand, tartalékolni kellett volna, de nagyon felelőtlenül beleugrottam olyanba, hogy ahol nagyon tetszett, ott két káposztát is megettem. Győzőnek itt külön készítettek rántott halat, úgyhogy szerintem el lesz ájulva!

– mondta a Haonnak Gáspár Bea.

Videón a találkozás:

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu