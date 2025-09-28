1 órája
Győzike már régen vágyott erre, a Hadházi Káposztás Napokon teljesült a kívánsága – fotókkal, videóval
Még ilyet! Meglepték Győzikét, aki végigkóstolta a Hadházi Káposztás Napok ételeit.
Sokan fotózkodtak a népszerű tévés személyiséggel
Fotó: Katona Ákos
Rengeteg látogatót vonzott a Hadházi Káposztás Napok 2025-ben is, mint már arról szombaton beszámoltunk, és alighanem egyik apropója ennek Gáspár Győző és felesége, Bea érkezése volt. A híres házaspár a tavalyi év után visszatért Hajdúhadházra, hogy megkóstolja és zsűrizze a káposztából készült ételkülönlegességeket. Az előző alkalommal Győzike egyetlen dolgot kifogásolt: hiányolta a halat, ami valljuk be, kissé talán nehezen elképzelhető párosítás a káposztával – erre Bea asszony is figyelmeztette a velük készített videónkban. Győző viszont megígérte nekünk, hogy ha 2025-ben is meghívják őket, akkor lazacos, vagy ahogy ő mondja „salmonos” vagy „fish-es” káposztát fog készíteni. Természetesen nem hagytuk volna ki, hogy behajtsuk rajta az ígéretét, de beszéltünk a Gáspár házaspárral másról is – mutatjuk, miről!
A Hadházi Káposztás Napok 2025-ben is nagyot szólt – vajon pont Győzikéék miatt?
A Földi János Könyvtárban találkoztunk először a nap folyamán Győzikével és Beával, ahol Bea könyvbemutatója zajlott. Már ott sokan körbevették őket, arról nem is beszélve, hogy mennyien kértek tőlük közös fotót akkor, amikor elindultak kóstolni. Tavaly együtt hárman, Kovács Lázár séffel kiegészülve járták végig a standokat, ezúttal más volt a felállás. Győzike számára most kevésbé szólt a szereplésről a szombati nap, viszont a Haonnak beszédesen nyilatkozott, sőt, Beát is kereste a tömegben.
– Ismét eltelt egy év, ismét itt vagyunk, nagyon szívesen eljöttünk, mert ez egy ünnepnap számunkra. Amikor felkért polgármester úr júliusban, akkor azt mondtam, hogy „yes, yes, yes!”. Az Isten is velünk van, nem esik az eső, süt a nap, tök jók az ételek, és nagyon jó a csapat
– összegezte élményeit röviden, majd emlékeztettük rá, tavaly lazacot szeretett volna enni. Kiderült, hogy bármennyire is nagy ígéretet tett az előző évben, nem úgy készült idén, hogy lazacos káposztát készít, viszont az egyik standnál is emlékeztek erre minden bizonnyal, mert habár nem halas káposztával, de halétellel várták.
Az a baj, hogy már annyit kóstoltam, hogy nem akarok úgy járni, mint a múlt évben. Akkor két forgatást is le kellett mondanom, mert egyszerűen nem bírtam... Idén piciket kóstolok
– mondta, majd hangosan „Bea! Merre vagy? Beus! Beus!” kiáltással kereste kedvesét – akit végül mi találtunk meg.
Hadházi Káposztás Napok 2025Fotók: Katona Ákos
Hogy hogy érezzük magunkat Hajdúhadházon? Nagyon jóllakottan! Én már annyit kóstoltam a zsűrizés folyamán, hogy nem tudom, mikor ennyit ettem utoljára... És még van nem tudom mennyi stand, tartalékolni kellett volna, de nagyon felelőtlenül beleugrottam olyanba, hogy ahol nagyon tetszett, ott két káposztát is megettem. Győzőnek itt külön készítettek rántott halat, úgyhogy szerintem el lesz ájulva!
– mondta a Haonnak Gáspár Bea.
Videón a találkozás:
