Győzike és roma lagzi járatta csúcsra a hangulatot a Hadházi Káposztás Napokon – fotókkal, videókkal!
Van ám felhozatal! Rengeteg embert vonz a Hadházi Káposztás Napok szombatja, újra feltűntek Gáspár Győzőék is.
Fújhattunk mi aztán magunkra illatos őszi parfümöt, olyan káposztaillat lepte el Hajdúhadház főterét szombat délelőtt, hogy fellegként vett körül bennünket... Nem is véletlen, hiszen annyiféle étel készült a közkedvelt zöldségből a Hadházi Káposztás Napokon, hogy magunk se tudtuk követni. Azonban a zsűrit megtestesítő Kovács Lázár séfnek, illetve a tavalyi év után visszatérő Gáspár Győzőnek és feleségének, Beának alighanem jóval nehezebb dolga volt, mivel végig kellett menniük az összes állomáson. Elképesztő volt a hangulat a főtéren, és nemcsak a Gáspár házaspár miatt: a rendezvény részeként autentikus roma lagzikat is tartottak, illetve a különféle kísérőprogramok is rengeteg embert vonzottak. Persze, az ízekről se feledkezzünk meg, mi magunk is kóstoltunk, és bizony, tátva maradt a szánk!
Ekkora felhozatallal vár a Hadházi Káposztás Napok 2025-ben
Vétek lenne gasztronómiai eseményen nem kiadós étkezéssel kezdeni: kellemes meglepetés ért minket, amikor Csáfordi Dénes polgármester jóvoltából tulajdonképpen bruncholhattunk, s bár nem káposztás étellel indítottunk, egy jókora adag, friss és forró kolbászos rántotta landolt pillanatok alatt a tányérunkon, ami amilyen hamar került oda, olyan gyorsan is jutott a szervezetünkbe. Mint a város vezetője kifejtette, szerinte a Hadházi Káposztás Napok egy jó buli, a helyi baráti, szakmai és más különböző közösségek ünnepe: vannak itt labdarúgók, bokszolók és kosárlabdázók is. Tapasztalatai szerint mindenki erre a rendezvényre készült egész héten.
Legalább kétszázféle káposztás étel készül ma. Annak ellenére, hogy az idő nem túl barátságos, több ezren látogattak ki a rendezvény négy helyszínére, és bizonyára sokan érkeznek majd az esti koncertekre is
– tudatta portálunkkal Csáfordi Dénes.
Miután jóllaktunk, körülnéztünk, hogy mi készül egyes standoknál. Tulajdonképpen a „füstjeleket” követtük, ahol gőzölgött valami, odamentünk. Így történt akkor is, amikor Torda Józseffel és csapatával találkoztunk, akik egy
hadházi aranylevél nevezetű ételkülönlegesség elkészítésén dolgoztak. Mint megtudtuk, egy olyan fogásról van szó, amelynek lényege a speciális fűszerezésű darált hús, amit fonnyasztott káposztalevélbe, majd palacsintabundába töltenek, és akár fokhagymás szószba is lehet mártogatni.
– Ez egy teljesen új recept, mi találtuk ki – mondta József.
Mi történt Gáspár Győzővel és Beával a Hadházi Káposztás Napokon?
Kinga családjával érkezett a Hadházi Káposztás Napokra, férje éppen kosarazott, őt várták kisgyermekével és a nagyival, miközben azon tanakodtak, vajon fognak-e ételt kóstolni, és ha igen, akkor mit. Nekünk nem sok választási lehetőségünk volt, amikor Gajdán Antal és társasága, a Hajdúböszörményi Gasztronómiai Egyesület standjához értünk: rögtön a kezünkbe nyomtak egy tálat, kakastaréjos-kakasherés-kacsamelles lila káposztával megtömve, amit meg is kóstoltunk (részletek a videóban) – bevalljuk, kellett hozzá némi bátorság, mert nem ettünk ilyet korábban.
A kóstolás videón:
Antalék egyébként mást is készítettek: előttünk sült a káposztás lepcsánka, és rotyogott a töltött káposzta is, amiért tömegével jelentkeztek a látogatók.
Káposztás fasírt és lepcsánka készül, de van káposztás bablevesünk és borzasztó finom lila és fehér káposztás palacsintánk is, ami ugyanúgy készül, mint a hortobágyi húsos palacsinta, csak káposztával töltve. Nem tudjuk még, melyikkel nevezünk a versenyre, mert csak egy étellel lehet, és mindegyik nagyon finom
– számolt be portálunknak Éva, aki úgy sürgött-forgott, hogy egyik kezében a fakanalat fogta, a másikból pedig éppen az ajándék habos-krémes süteményét ette.
Hadházi Káposztás Napok 2025Fotók: Katona Ákos
Időközben Kovács Lázár séf, illetve Gáspár Győző és Bea is elindultak kóstoló útjukra, melyről hamarosan külön anyagban fogunk beszámolni, ugyanis a tavalyi év után ismételten szóra bírtuk őket, és kiderítettük, miben mesterkedtek az idei Hadházi Káposztás Napokon. Annyit előre elárulunk, hogy Győzike különleges meglepetést kapott, illetve reméljük, hogy megkapta, feltéve, ha megtalálta Beácskáját, akit a Haonon keresztül bejelentkezve keresett meg a hadházi forgatagban...
A roma lagzi megtekinthető videónkon is:
