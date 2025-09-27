Gyors és eredményes horgászat a Látóképen

Simon János a napokban a Látóképi-tározónál horgászott, és mivel szokatlan módon a kíméleti terület melletti rész üresen volt, ezt a helyet választotta – olvasható a Látóképi-tározó oldalán.

„Dobós módszerrel és egy fűszeres ízű bojlival vette üldözőbe a pontyokat. A kapások egymást érték, a jó néhány 10 kilogramm feletti pontyok mellett egy gyönyörű, sötét színű tőponty is érkezett, melynek súlya 17, 50 kiló volt” – olvasható.