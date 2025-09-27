szeptember 27., szombat

Helyi közélet

Gyors és eredményes horgászat a Látóképen

Címkék#debrecen#horgászat#Látóképi-tározó

Forrás: Látóképi-tározó/Facebook

Simon János a napokban a Látóképi-tározónál horgászott, és mivel szokatlan módon a kíméleti terület melletti rész üresen volt, ezt a helyet választotta – olvasható a Látóképi-tározó oldalán. 
„Dobós módszerrel és egy fűszeres ízű bojlival vette üldözőbe a pontyokat. A kapások egymást érték, a jó néhány 10 kilogramm feletti pontyok mellett egy gyönyörű, sötét színű tőponty is érkezett, melynek súlya 17, 50 kiló volt” – olvasható. 

 

