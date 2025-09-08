Gyászol a Debreceni Egyetem, súlyos betegség után elhunyt a korábbi tanszékvezető

A Debreceni Egyetem Francia Tanszéke mély megrendüléssel tudatja, hogy Dr. Kiss Sándor nyugalmazott egyetemi docens, a tanszék tizennégy éven át volt vezetője 84 éves korában hosszan tartó, súlyos betegség után 2025. szeptember 5-én elhunyt – írja a tanszék a közösségi oldalán.

Gyász: Elhunyt Kiss Sándor, a Debreceni Egyetem korábbi oktatója

Forrás: illusztráció/MW-archív

Távozása fájdalmas veszteség mindazok számára, akik ismerték és szerették. Tanári és tudósi magatartása, emberi kedvessége példaértékű. Emlékét szeretettel őrizzük

- tették hozzá.

