Gyászol a Debreceni Egyetem, súlyos betegség után elhunyt a korábbi tanszékvezető
A korábbi igazgató 84 éves volt. Korábbi igazgatóját gyászolja a Debreceni Egyetem Francia Tanszéke.
A Debreceni Egyetem Francia Tanszéke mély megrendüléssel tudatja, hogy Dr. Kiss Sándor nyugalmazott egyetemi docens, a tanszék tizennégy éven át volt vezetője 84 éves korában hosszan tartó, súlyos betegség után 2025. szeptember 5-én elhunyt – írja a tanszék a közösségi oldalán.
Távozása fájdalmas veszteség mindazok számára, akik ismerték és szerették. Tanári és tudósi magatartása, emberi kedvessége példaértékű. Emlékét szeretettel őrizzük
- tették hozzá.
