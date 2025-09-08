szeptember 8., hétfő

Gyász

35 perce

Gyászol a Debreceni Egyetem, súlyos betegség után elhunyt a korábbi tanszékvezető

A korábbi igazgató 84 éves volt. Korábbi igazgatóját gyászolja a Debreceni Egyetem Francia Tanszéke.

Haon.hu

A Debreceni Egyetem Francia Tanszéke mély megrendüléssel tudatja, hogy Dr. Kiss Sándor nyugalmazott egyetemi docens, a tanszék tizennégy éven át volt vezetője 84 éves korában hosszan tartó, súlyos betegség után 2025. szeptember 5-én elhunyt – írja a tanszék a közösségi oldalán.

Távozása fájdalmas veszteség mindazok számára, akik ismerték és szerették. Tanári és tudósi magatartása, emberi kedvessége példaértékű. Emlékét szeretettel őrizzük

- tették hozzá.

