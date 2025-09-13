Gyászba borult Hajdú-Bihar, kivételes életút után hunyt el a szakember

Életének 86. évében, 2025. szeptember 6-án elhunyt dr. Virágh Pál Géza, Földes község díszpolgára gyémánt diplomás jogász, aki önzetlenül szolgálta szűkebb és tágabb családját, nemes lelkülettel hazáját, szeretettel református egyházát, s felvidéki és partiumi felmenői révén magyar nemzetét – számolt be a gyászhírről szombaton a Debrecen – Nagytemplomi Református Egyházközség.

Dr. Virágh Pál Gézát sokan gyászolják

Forrás: ttre.hu

Mint írták, dr. Virágh Pál Géza élete során több szolgálati helyen is dolgozott, Főügyészségi ügyészként, Igazgatási osztályvezetőként, a Megyei tanács titkáraként. További szolgálati helyei: Hajdú-Bihar és Szabolcs Szatmár-Bereg megyék köztársasági megbízottja c. államtitkári rangban, a Debreceni Egyetem Jogi Karának c. egyetemi docense, a Debreceni Ügyvédi Kamara tagja, a Tiszántúli Református Egyházkerület volt főgondnoka, a Debrecen – Nagytemplomi Református Egyházközség tiszteletbeli örökös főgondnoka. Több cikluson át a Magyar Jogászszövetség, majd jogutódjának a Magyar Jogász Egylet Hajdú-Bihar Megyei Szervezeténeki elnöke, az egykori Kárpátok Eurorégió főtitkára, a Nemzeti Alapítvány alapító tagja.

A munkásságáért kapott elismerések és kitüntetések között ott van szülőfalujától kapott díszpolgárság, az erdélyi menekülteket segítő munkájáért A Haza szolgálatáért Érdemérem, szakmai munkáságáért a Szalay László-díj, s birtokosa a Magyar Érdemrend Középkeresztje állami kitüntetésnek.

Kiemelték, búcsúztatása és temetése 2025. szeptember 22-én, hétfőn délelőtt 11 órakor a református egyház szertartása szerint a Debreceni Köztemető 2. számú ravatalozójában lesz.

