szeptember 9., kedd

Ádám névnap

20°
+31
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyász

2 órája

Mindenki ismerte őt: díszpolgárát gyászolja a hajdú-bihari város

Címkék#Berettyóújfalu#elhunyt#gyász

Az egész város ismerte Ildikó nénit. Gyászolnak Berettyóújfaluban, elhunyt a Bihar Néptánc Együttes alapítója.

Haon.hu

Elhunyt Bak Istvánné, mindenki Ildikó nénije, Berettyóújfalu díszpolgára, a táncház mozgalom elindítója, a Bihar Néptánc Együttes alapítója – írja közösségi oldalán Muraközi István, a város polgármestere.

Gyászol Berettyóújfalu, elhunyt Bak Istvánné, a város díszpolgára
Forrás: Facebook/Muraközi István

Isten veled Ildikó néni!

- búcsúzott el a polgármester.

Ez is érdekelhet:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu