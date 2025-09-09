Gyász
2 órája
Mindenki ismerte őt: díszpolgárát gyászolja a hajdú-bihari város
Az egész város ismerte Ildikó nénit. Gyászolnak Berettyóújfaluban, elhunyt a Bihar Néptánc Együttes alapítója.
Elhunyt Bak Istvánné, mindenki Ildikó nénije, Berettyóújfalu díszpolgára, a táncház mozgalom elindítója, a Bihar Néptánc Együttes alapítója – írja közösségi oldalán Muraközi István, a város polgármestere.
Isten veled Ildikó néni!
- búcsúzott el a polgármester.
