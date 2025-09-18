szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

10°
+20
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közkekedésbizonság

54 perce

Ezekkel a gumikkal életveszélyes közlekedni a debreceni szakember szerint

Címkék#debrecen#négyévszakos gumi#gumiabroncs

Mekkora árat fizetünk az olcsóbb márkákért? Valóban nagyot kockáztatunk a kínai és a török gumiabroncsokkal? Jó választás-e a négyévszakos gumi? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ.

Hajnal László

Három évvel ezelőtt, 2022-ben, amikor az infláció vágtatni kezdett, a téli gumik ára többszörösére növekedett. Akkor már foglalkoztunk azzal a témával, hogy az emberek többek közt a gumiabroncson spórolnak, így az olcsóbb megoldásokat választják. A Boon idén júliusi cikkében a német autóklub, az Allgemeiner Deutscher Automobil-Club (ADAC) tesztjeire hivatkozva azt írta, több kínai gumiabroncs is aggasztó mérési adatokat produkált. Volt, amelyik esetében 80 kilométer per órás sebességnél 42,6 méteres féktávot rögzítettek, míg egy prémium kategóriás abronccsal 31,3 méteres távon belül sikerült megállni.

gumiabroncs, debrecen, négyévszakos
Ma már egy olcsóbb gumi is lehet megfelelő minőségű
Fotó: Illusztráció: MW-archív

A Haon debreceni szakembert kérdezett arról, mekkora kockázatot vállalunk a pénztárcabarát ajánlatokkal. Ignéczi Norbert, a Gumiabroncs Kft. ügyvezetője érdeklődésünkre elmondta, az olcsóbb abroncsok valóban teret hódítanak. Évről évre növekszik a kereslet a kínai és török márkák iránt, míg a prémium kategóriás fajták eladása zuhan. Tapasztalata szerint nemcsak Magyarországon szárnyalnak a kedvezőbb árú termékek, hanem külföldön, így Németországban is:

Tíz évvel ezelőtt azt mondtam volna, hogy nem ajánljuk a kínai abroncsokat, mivel akkor rengeteg probléma volt velük. De az a tapasztalatunk, hogy ma már teljes mértékben használhatóak. Futásteljesítményben nyilván nem bírnak annyit, mint egy prémium kategóriás, de aztis tény, hogy a kínaiak elkezdtek a minőségi termékek irányába haladni, ahogy más termékek esetében is

 – osztotta meg a szakember. Mint fogalmazott, nagyon extrém körülmények között kell ahhoz vezetni, hogy egy átlagember észrevegye a különbséget egy Continental vagy egy Rotalla gumiabroncs között. Példaként említette, hogy hajtűkanyarban, szakadó esőben feltűnhet a különbség, de átlagos használat esetén nem számottevő.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Szerinte amikor az emberek azt látják, hogy egy kínai gumi darabonként 10-20 ezer forintért kapható, míg a világmárkákért 50 ezer forint feletti árat kérnek, nehéz meggyőzni a vásárlót, hogy miért vegye meg két- vagy háromszoros áron a prémiumot. Észrevétele alapján az autógumik terén az emberek rövid távra terveznek, inkább azt választják, ami éppen megfizethető, 2-3 év múlva pedig majd talán telik drágábbra is. Végül is nem mindegy, hogy egy prémium kategóriás szettet vesznek 200 ezerért vagy egy kínait a feléért.

Télen a hideg, csúszós utak miatt van (lenne) szükség téli gumira Debrecen haon
Télen a hideg, csúszós utak miatt van (lenne) szükség téli gumira
Fotó: Napló-archív

A négyévszakos gumiabroncs illúzió

Kitértünk arra is, hogy mi a véleménye a négyévszakos gumikról, hiszen az ADAC tesztjében ezek az abroncsok teljesítettek a legrosszabbul:

– Mi eleve nem hiszünk a négyévszakos gumiabroncsban, de tény, hogy teret hódítanak: az eladásaik szárnyalnak, kifelé szorítva a téli és a nyári abroncsokat – mutatott rá Ignéczi Norbert. Hozzátette, ha valaki úgy dönt, hogy mégis négyévszakost választ, annak „normális” minőséget ajánlana.

Példaként említette, nincs olyan cipő, amit Alaszkában és Dubajban is fel lehet venni. Hasonlóképpen nem létezik olyan anyag, ami ugyanúgy viselkedne negyven fokos és mínusz húsz fokos aszfalton. Mégis azt tapasztalják, az emberek 90 százaléka elhiszi, hogy létezhet ilyen. A szakember beszélt arról is, tesztvezetéseken négyévszakos gumikat is próbáltak, és azt tapasztalták, nagyobb kanyarokban a forró aszfalton gyakorlatilag szétmállik az abroncs, ami szerinte sokkal inkább életveszélyes.

– A négyévszakos gumiabroncsok gyártói ki is jelentették, hogy elsősorban városi közlekedésre tervezték, kis teljesítményű autókra, vagy alkalmi használatra – mondta, hozzáfűzve: szélsőséges körülmények között az aszfalt ledarálja ezeket a gumikat, de legalábbis nem fog tudni megállni az autó. Az ügyvezető azt tanácsolja az embereknek, vegyenek nyári és téli gumit, bár a mostani, enyhébb telekben nem tűnik mérvadónak a csere. Hangsúlyozta, a téli gumit egyébként nem a hó miatt kell feltenni, hanem a hideg, csúszós aszfalt miatt. 

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu