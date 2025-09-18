54 perce
Ezekkel a gumikkal életveszélyes közlekedni a debreceni szakember szerint
Mekkora árat fizetünk az olcsóbb márkákért? Valóban nagyot kockáztatunk a kínai és a török gumiabroncsokkal? Jó választás-e a négyévszakos gumi? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ.
Három évvel ezelőtt, 2022-ben, amikor az infláció vágtatni kezdett, a téli gumik ára többszörösére növekedett. Akkor már foglalkoztunk azzal a témával, hogy az emberek többek közt a gumiabroncson spórolnak, így az olcsóbb megoldásokat választják. A Boon idén júliusi cikkében a német autóklub, az Allgemeiner Deutscher Automobil-Club (ADAC) tesztjeire hivatkozva azt írta, több kínai gumiabroncs is aggasztó mérési adatokat produkált. Volt, amelyik esetében 80 kilométer per órás sebességnél 42,6 méteres féktávot rögzítettek, míg egy prémium kategóriás abronccsal 31,3 méteres távon belül sikerült megállni.
A Haon debreceni szakembert kérdezett arról, mekkora kockázatot vállalunk a pénztárcabarát ajánlatokkal. Ignéczi Norbert, a Gumiabroncs Kft. ügyvezetője érdeklődésünkre elmondta, az olcsóbb abroncsok valóban teret hódítanak. Évről évre növekszik a kereslet a kínai és török márkák iránt, míg a prémium kategóriás fajták eladása zuhan. Tapasztalata szerint nemcsak Magyarországon szárnyalnak a kedvezőbb árú termékek, hanem külföldön, így Németországban is:
Tíz évvel ezelőtt azt mondtam volna, hogy nem ajánljuk a kínai abroncsokat, mivel akkor rengeteg probléma volt velük. De az a tapasztalatunk, hogy ma már teljes mértékben használhatóak. Futásteljesítményben nyilván nem bírnak annyit, mint egy prémium kategóriás, de aztis tény, hogy a kínaiak elkezdtek a minőségi termékek irányába haladni, ahogy más termékek esetében is
– osztotta meg a szakember. Mint fogalmazott, nagyon extrém körülmények között kell ahhoz vezetni, hogy egy átlagember észrevegye a különbséget egy Continental vagy egy Rotalla gumiabroncs között. Példaként említette, hogy hajtűkanyarban, szakadó esőben feltűnhet a különbség, de átlagos használat esetén nem számottevő.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Szerinte amikor az emberek azt látják, hogy egy kínai gumi darabonként 10-20 ezer forintért kapható, míg a világmárkákért 50 ezer forint feletti árat kérnek, nehéz meggyőzni a vásárlót, hogy miért vegye meg két- vagy háromszoros áron a prémiumot. Észrevétele alapján az autógumik terén az emberek rövid távra terveznek, inkább azt választják, ami éppen megfizethető, 2-3 év múlva pedig majd talán telik drágábbra is. Végül is nem mindegy, hogy egy prémium kategóriás szettet vesznek 200 ezerért vagy egy kínait a feléért.
A négyévszakos gumiabroncs illúzió
Kitértünk arra is, hogy mi a véleménye a négyévszakos gumikról, hiszen az ADAC tesztjében ezek az abroncsok teljesítettek a legrosszabbul:
– Mi eleve nem hiszünk a négyévszakos gumiabroncsban, de tény, hogy teret hódítanak: az eladásaik szárnyalnak, kifelé szorítva a téli és a nyári abroncsokat – mutatott rá Ignéczi Norbert. Hozzátette, ha valaki úgy dönt, hogy mégis négyévszakost választ, annak „normális” minőséget ajánlana.
Példaként említette, nincs olyan cipő, amit Alaszkában és Dubajban is fel lehet venni. Hasonlóképpen nem létezik olyan anyag, ami ugyanúgy viselkedne negyven fokos és mínusz húsz fokos aszfalton. Mégis azt tapasztalják, az emberek 90 százaléka elhiszi, hogy létezhet ilyen. A szakember beszélt arról is, tesztvezetéseken négyévszakos gumikat is próbáltak, és azt tapasztalták, nagyobb kanyarokban a forró aszfalton gyakorlatilag szétmállik az abroncs, ami szerinte sokkal inkább életveszélyes.
– A négyévszakos gumiabroncsok gyártói ki is jelentették, hogy elsősorban városi közlekedésre tervezték, kis teljesítményű autókra, vagy alkalmi használatra – mondta, hozzáfűzve: szélsőséges körülmények között az aszfalt ledarálja ezeket a gumikat, de legalábbis nem fog tudni megállni az autó. Az ügyvezető azt tanácsolja az embereknek, vegyenek nyári és téli gumit, bár a mostani, enyhébb telekben nem tűnik mérvadónak a csere. Hangsúlyozta, a téli gumit egyébként nem a hó miatt kell feltenni, hanem a hideg, csúszós aszfalt miatt.
Ajánljuk még:
A debreceni állatkert volt igazgatója miatt több állat is elpusztult, ráadásul a privát lakásfelújítása törmelékeit is a kultúrpark területén helyezte el - állítja az önkormányzat
Több parkoló autót is letaroltak a Tócóskertben – fotókon az összetört kocsik!