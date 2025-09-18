Ezekkel a gumikkal életveszélyes közlekedni a debreceni szakember szerint

Három évvel ezelőtt, 2022-ben, amikor az infláció vágtatni kezdett, a téli gumik ára többszörösére növekedett. Akkor már foglalkoztunk azzal a témával, hogy az emberek többek közt a gumiabroncson spórolnak, így az olcsóbb megoldásokat választják. A Boon idén júliusi cikkében a német autóklub, az Allgemeiner Deutscher Automobil-Club (ADAC) tesztjeire hivatkozva azt írta, több kínai gumiabroncs is aggasztó mérési adatokat produkált. Volt, amelyik esetében 80 kilométer per órás sebességnél 42,6 méteres féktávot rögzítettek, míg egy prémium kategóriás abronccsal 31,3 méteres távon belül sikerült megállni.

Ma már egy olcsóbb gumi is lehet megfelelő minőségű

Fotó: Illusztráció: MW-archív

A Haon debreceni szakembert kérdezett arról, mekkora kockázatot vállalunk a pénztárcabarát ajánlatokkal. Ignéczi Norbert, a Gumiabroncs Kft. ügyvezetője érdeklődésünkre elmondta, az olcsóbb abroncsok valóban teret hódítanak. Évről évre növekszik a kereslet a kínai és török márkák iránt, míg a prémium kategóriás fajták eladása zuhan. Tapasztalata szerint nemcsak Magyarországon szárnyalnak a kedvezőbb árú termékek, hanem külföldön, így Németországban is:

Tíz évvel ezelőtt azt mondtam volna, hogy nem ajánljuk a kínai abroncsokat, mivel akkor rengeteg probléma volt velük. De az a tapasztalatunk, hogy ma már teljes mértékben használhatóak. Futásteljesítményben nyilván nem bírnak annyit, mint egy prémium kategóriás, de aztis tény, hogy a kínaiak elkezdtek a minőségi termékek irányába haladni, ahogy más termékek esetében is

– osztotta meg a szakember. Mint fogalmazott, nagyon extrém körülmények között kell ahhoz vezetni, hogy egy átlagember észrevegye a különbséget egy Continental vagy egy Rotalla gumiabroncs között. Példaként említette, hogy hajtűkanyarban, szakadó esőben feltűnhet a különbség, de átlagos használat esetén nem számottevő.

Szerinte amikor az emberek azt látják, hogy egy kínai gumi darabonként 10-20 ezer forintért kapható, míg a világmárkákért 50 ezer forint feletti árat kérnek, nehéz meggyőzni a vásárlót, hogy miért vegye meg két- vagy háromszoros áron a prémiumot. Észrevétele alapján az autógumik terén az emberek rövid távra terveznek, inkább azt választják, ami éppen megfizethető, 2-3 év múlva pedig majd talán telik drágábbra is. Végül is nem mindegy, hogy egy prémium kategóriás szettet vesznek 200 ezerért vagy egy kínait a feléért.