Száz éves történelmét ünnepelte a hajdú-bihari település - videóval

A 100 éves Görbeháza programsorozat záróeseményét tartották szombaton. A helyi közösséggel együtt, a görbeházaiak vendégszeretetét élvezve, egy kerek és emlékezetes történetet írt Tiba István országgyűlési képviselő – olvasható a honatya Facebook-oldalán.

100 éves évfordulóját ünnepelte Görbeháza

Forrás: illusztráció/Napló-archív

Köszönöm a szervezőknek, a résztvevőknek és mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy ez az évforduló felejthetetlen legyen.

- olvasható a bejegyzésben. A rendezvényről egy fergeteges videót is közölt, amit itt tudtok megnézni:

