Évforduló

1 órája

Száz éves történelmét ünnepelte a hajdú-bihari település - videóval

Címkék#Tiba István#évforduló#Görbeháza

A programsorozat záróeseményét tartották. 100 éves évfordulóját ünnepelte Görbeháza.

Haon.hu

A 100 éves Görbeháza programsorozat záróeseményét tartották szombaton. A helyi közösséggel együtt, a görbeházaiak vendégszeretetét élvezve, egy kerek és emlékezetes történetet írt Tiba István országgyűlési képviselő – olvasható a honatya Facebook-oldalán.

220203-gorbehaza-KA_20
100 éves évfordulóját ünnepelte Görbeháza
Forrás: illusztráció/Napló-archív

Köszönöm a szervezőknek, a résztvevőknek és mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy ez az évforduló felejthetetlen legyen.

- olvasható a bejegyzésben. A rendezvényről egy fergeteges videót is közölt, amit itt tudtok megnézni:

Ez is érdekelhet:

 

 

