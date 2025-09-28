Évforduló
Száz éves történelmét ünnepelte a hajdú-bihari település - videóval
A programsorozat záróeseményét tartották. 100 éves évfordulóját ünnepelte Görbeháza.
A 100 éves Görbeháza programsorozat záróeseményét tartották szombaton. A helyi közösséggel együtt, a görbeházaiak vendégszeretetét élvezve, egy kerek és emlékezetes történetet írt Tiba István országgyűlési képviselő – olvasható a honatya Facebook-oldalán.
Köszönöm a szervezőknek, a résztvevőknek és mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy ez az évforduló felejthetetlen legyen.
- olvasható a bejegyzésben. A rendezvényről egy fergeteges videót is közölt, amit itt tudtok megnézni:
