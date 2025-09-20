2 órája
Tényleg ennyi pénz van a gombászásban? Megszólalt a debreceni ellenőr, mondott tuti lelőhelyeket is
Major Sándorné, a debreceni Nagypiac szakellenőre több évtizedes tapasztalatával segít eligazodni a helyi gombászat világában. A gomba gyűjtésének szabályairól, lelőhelyekről, árakról és a kezdők számára fontos tudnivalókról mesélt a HAON-nak. Mutatjuk lehet-e jó keresetkiegészítés a gombászat!
A harminc éve gombákkal foglalkozó szakértő részletesen beszélt arról, hogy milyen fajta gombák találhatók Hajdú-Biharban, hol érdemes keresni őket, és milyen áron lehet értékesíteni a piacon. Major Sándorné gyakorlati tanácsokkal is szolgált azoknak, akik most szeretnék megismerni ezt az ősi gyűjtögető tevékenységet, valamint azt is elárulta, hogy jó keresetkiegészítés lehet-e a gombagyűjtés.
Hol lehet gombát találni a vármegyében?
Hajdú-Biharban egyre szűkülnek a jó lelőhelyek. A Fancsika környékén, a kiszáradt tavak körül még találhatnak gombákat a gyűjtők, és sokan járnak a Nagyerdőre is, bár Major Sándorné ezt nem ajánlja.
A régi Biogal helyén ott még vannak nehézfém szennyezések a földben
– figyelmeztetett a szakértő a potenciális vegyi szennyezésre.
A hajdú-bihari legeltetés megszűnése is jelentősen befolyásolta a gombatermést.
Mivel megszűnt a legeltetés, ezért eltűntek a gombák, eltűntek a csiperkék
– mondta Major Sándorné. Korábban a tehén- és birkalegelők kiváló gombász lelőhelyek voltak, mivel a szerves tápanyag a földbe került és így ott gombák tudtak kifejlődni.
A debreceniek gyakran átjárnak Vámospércsbe is, illetve távolabbi területekre is elutaznak: a Bükk, a Zemplén és a Mátra népszerű célpontok a helyi gombászok körében.
Milyen gombafajokat találhatunk Hajdú-Biharban?
A vármegyében még mindig sokféle gombát lehet találni, ha tudjuk, hol keressük őket. A tölgyesekben vargányát gyűjthetnek a szerencsések, míg a nyárfás, nyírfás és elegyes erdőkben tinóruféléket találhatnak.
A fenyvesekben pedig ott vannak a fenyőtinóruk: van a barnás gyűrűs, sárga gyűrűs, szemcsés és rózsás tönkű
– sorolta a szakértő.
Az őszi időszakban megjelennek a rizike fajok is a fenyvesekben, valamint a fenyőpereszke is előfordul. A hideg beálltával pedig olyan különlegességek kerülnek elő, mint a gyapjas tintagomba, a sárga gévagomba vagy a májgomba.
Ezek fán termők. A kivágott erdőkben és a nyárfásokban a kései laskagomba is megjelenik
– tette hozzá a szakellenőr.
Idén különösen jó volt a kucsmagomba termés. – Nyárfásban nagyon jó volt az idén a kucsmagomba. Nagyon sok cseh kucsmagomba jött elő – mesélte Major Sándorné, hozzátéve, hogy ebből a fajtából kevesebb van a hegyekben.
Szigorú szabályok a piacon
A gomba árusítását szigorú szabályok övezik Magyarországon. – Nem árulhatnak máshol – válaszolta határozottan Major Sándorné, amikor arról kérdeztük, hogy a piacon kívül máshol is lehet-e gombát árulni. A gombavizsgálati igazolás kétpéldányos, számozott dokumentum, amely csak az adott napon és csak a piacon érvényes – ő állítja ezeket ki, ha a gombák ehetőek és megfelelnek a szabályoknak.
Ahogy behozza a gombát a gyűjtő vagy az árus, akkor azt átnézzük, megvizsgáljuk
– magyarázta a szakellenőr. Minden egyes fajra külön igazolást állítanak ki, és ha árusításra alkalmasnak találják, akkor kerülhet csak a piacra.
Tanácsok kezdő gombászoknak
Major Sándorné hasznos tanácsokkal szolgált azoknak, akik most szeretnének belevágni a gombászatba.
Menjen az erdőbe, ha elmegy valaki túrázni vagy sétálgatni, akkor találkozik gombákkal
– javasolta. A legfontosabb szabály: csak keveset szedjenek, és minden gombát külön zacskóba tegyék.
Ne szedje le az összeset, mert nagyon sokan úgy csinálják, hogy szednek egy kosár gombát, kiszedik még a legkisebbet is. Ez nem jó, mert azon a ponton nem fog többé az a gomba nőni
– figyelmeztetett a szakértő. Szerinte max kettő-három példányt érdemes leszedni egy fajból, teljes egészében, tönkkel együtt, majd bevinni megvizsgáltatni.
A szakellenőr különösen fontosnak tartja a biztonságot. Példaként említette, hogy volt olyan gyűjtő, aki egy teljes kosár gyilkos galócát hozott be. – Azzal a gombamennyiséggel ezer embert simán ki lehetett volna végezni. Ezért kell minden gombát külön zacskóba tenni. Ha egy halálosan mérgező gombát hozzátesz az ehető gombákhoz, akkor mindent kidobunk – figyelmeztetett Major Sándorné.
Árak, avagy jó keresetkiegészítés-e a gombászat?
A gombászat, mint keresetkiegészítés egyre kevésbé rentábilis Hajdú-Biharban.
Egyre kevesebb a gomba, és nem éri meg, nem tudja annyiért eladni az ember, mint amennyit belefordított
– magyarázta Major Sándorné. Mivel a ráfordított pénzt gyakran nem kapják vissza a gyűjtők, ezért egyre drágábban adják a gombákat, emiatt pedig a kereslet is folyamatosan csökken, hiszen az emberek nem akarnak olyan sokat költeni.
Ma már 6 és 10 ezer forint között mozog egy kilogramm gomba ára a piacon. A legértékesebb fajta a vargánya, ami akár 10 ezer forintba is kerülhet kilónként, bár ha nagy mennyiségben terem, akkor a másodosztályút 3-4 ezer forintért is adják. A lilatönkű pereszke szintén kivétel, hisz ez is az olcsóbb 3-4 ezer forintos kategóriába tartozik.
Major Sándorné egyébként gyerekkorától fogva szereti az erdőt járni. – Herenden laktunk, és a Bakonyban kezdtem el a testvéreimmel gombászni – mesélte. Később a Zemplénben folytatta, ahol házuk is van. Harminc éve foglalkozik intenzíven a gombákkal, és a lánya íratta be a szakellenőri képzésre Miskolcon.
Ebből megélni nem lehet
– árulta el őszintén, de a szenvedélye töretlen maradt az évtizedek alatt. Autodidakta módon tanult a gombákról, részt vett gombászegyesületi találkozókon, és folyamatosan képezte magát, míg végül hivatalos gomba szakellenőr lett belőle.
