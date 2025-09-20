Tényleg ennyi pénz van a gombászásban? Megszólalt a debreceni ellenőr, mondott tuti lelőhelyeket is

A harminc éve gombákkal foglalkozó szakértő részletesen beszélt arról, hogy milyen fajta gombák találhatók Hajdú-Biharban, hol érdemes keresni őket, és milyen áron lehet értékesíteni a piacon. Major Sándorné gyakorlati tanácsokkal is szolgált azoknak, akik most szeretnék megismerni ezt az ősi gyűjtögető tevékenységet, valamint azt is elárulta, hogy jó keresetkiegészítés lehet-e a gombagyűjtés.

A gomba gyűjtés izgalmas hobbi, de akár még kereset kiegészítés is lehet

Forrás: Illusztráció/MW-archív

Hol lehet gombát találni a vármegyében?

Hajdú-Biharban egyre szűkülnek a jó lelőhelyek. A Fancsika környékén, a kiszáradt tavak körül még találhatnak gombákat a gyűjtők, és sokan járnak a Nagyerdőre is, bár Major Sándorné ezt nem ajánlja.

A régi Biogal helyén ott még vannak nehézfém szennyezések a földben

– figyelmeztetett a szakértő a potenciális vegyi szennyezésre.

A hajdú-bihari legeltetés megszűnése is jelentősen befolyásolta a gombatermést.

Mivel megszűnt a legeltetés, ezért eltűntek a gombák, eltűntek a csiperkék

– mondta Major Sándorné. Korábban a tehén- és birkalegelők kiváló gombász lelőhelyek voltak, mivel a szerves tápanyag a földbe került és így ott gombák tudtak kifejlődni.

A debreceniek gyakran átjárnak Vámospércsbe is, illetve távolabbi területekre is elutaznak: a Bükk, a Zemplén és a Mátra népszerű célpontok a helyi gombászok körében.

A piacokon lehet az összegyűjtött gombákat árulni

Forrás: Illusztráció/MW-archív

Milyen gombafajokat találhatunk Hajdú-Biharban?

A vármegyében még mindig sokféle gombát lehet találni, ha tudjuk, hol keressük őket. A tölgyesekben vargányát gyűjthetnek a szerencsések, míg a nyárfás, nyírfás és elegyes erdőkben tinóruféléket találhatnak.

A fenyvesekben pedig ott vannak a fenyőtinóruk: van a barnás gyűrűs, sárga gyűrűs, szemcsés és rózsás tönkű

– sorolta a szakértő.

Az őszi időszakban megjelennek a rizike fajok is a fenyvesekben, valamint a fenyőpereszke is előfordul. A hideg beálltával pedig olyan különlegességek kerülnek elő, mint a gyapjas tintagomba, a sárga gévagomba vagy a májgomba.

Ezek fán termők. A kivágott erdőkben és a nyárfásokban a kései laskagomba is megjelenik

– tette hozzá a szakellenőr.