Tovább él a tradíció: ismét találkoztak a Göcs volt dolgozói

33 év telt el azóta, hogy Debrecen ikonikus gyára, a valamikor 4500 dolgozót foglalkoztató MGM - közismert nevén a GÖCS - bezárta kapuit. Az egykor ott dolgozók azonban a mai napig nem felejtették el a közös emlékeket, legyen szó akár munkakapcsolatról, vagy magánéleti eseményekről. Több mint 300 egykori MGM dolgozó 22 évvel ezelőtt elhatározta, hogy minden év őszén egy nagy „bulit” rendeznek, ahol vacsora és tánc mellett idézik fel az őket összekovácsoló elszakíthatatlan emlékeket. Így volt ez a napokban is, amikor kereken 20. alkalommal - a Covid miatt két évig nem rendezték meg az eseményt - közel százötven ember gyűlt össze a Vigadóban Szabó Magdolnának, a jelenlegi esemény szervezőjének köszönhetően.

Ismét találkoztak a korábbi Göcs dolgozói Debrecenben

Forrás: Kenyeres Ilona

A moderátor szerepét a jelenleg már Szolnokon élő Mézes József vállalta, majd Tasnádi Elek, a Baráti Kör elnöke nyitotta meg a rendezvényt, de megható szavakkal emlékezett a kezdetekre Halász Lajos, és Kovácsné Marika is. Végül Sági József egy gyönyörű dallal búcsúzott az elmúlt időszakban eltávozott egykori kollégáktól.

