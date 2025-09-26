szeptember 26., péntek

Zöld energia

2 órája

Nemzetközi szakértők gyűltek össze, Debrecenben mutatták be Európa legjobb geotermikus megoldásait

Címkék#együttműködés#Debrecen#geotermikus energia#szakértő

Európa hét országának szakértői gyűltek össze Debrecenben hogy bemutassák saját jó gyakorlataikat és megismerjék a térség kiemelkedő geotermikus és fenntartható energiamegoldásait.

Haon.hu

Az EXPRESS Interreg Europe projekt keretében Európa hét országának szakértői gyűltek össze Debrecenben, hogy megosszák tapasztalataikat, és megismerjék a helyi geotermikus energiahasznosítás és fenntartható energiagyakorlatok követendő példáit. Az esemény a nemzetközi együttműködés és a jó gyakorlatok adaptálásának lehetőségét is kiemelte.

Európa hét országának szakértői gyűltek össze Debrecenben, hogy megismerjék a térség kiemelkedő geotermikus és fenntartható energiamegoldásait
Forrás: HBMO

Európa legjobb geotermikus megoldásait mutatták be

Szeptember 23-24. között Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata látta vendégül Európa hét országának képviselőit az EXPRESS Interreg Europe projekt keretében megrendezett interregionális workshopon és tanulmányúton. A résztvevők között a projektpartnerek – Észak-Karélia Regionális Tanácsa (Finnország), 3CEA Délkeleti Energiaügynökség (Írország), Párizsi Klímaügynökség (Franciaország), Marche Régió (Olaszország), Rzeszowi Regionális Fejlesztési Ügynökség (Lengyelország), Alba Iulia Önkormányzata (Románia) és REDEA (Horvátország) – szakértőit üdvözölhették a vármegyeszékhelyen, illetve Hajdúszoboszlón.

A kétnapos esemény során a résztvevők helyi jó gyakorlatokkal ismerkedtek, valamint a geotermikus energia és az energiaközösségek fenntartható fejlesztésének lehetőségeit vizsgálták.

Bevezetőként Létavértes polgármestere, Menyhárt Károly, és Újszentmargita polgármestere, Csetneki Csaba mutatták be településük energiaközösségi projektjeit, majd a résztvevők betekintést nyerhettek a hajdúszoboszlói energiaközösség működésébe, valamint a HungaroSPA termálkútnál tett látogatás és Czegle-Pinczés Enikő vezérigazgató asszony szakmai bemutatója révén a fürdő energiahatékonysági és geotermikus megoldásaiba is.

A résztvevők helyi jó gyakorlatokkal is ismerkedtek
Forrás: HBMO

Az Aquaticum Debrecenben tett látogatás is tanulságos volt a résztvevők számára – megismerhették a fürdő geotermikus energiával kapcsolatos működését, betekintést nyerhettek a fenntartható energiahasználat gyakorlatába, és szakmai tájékoztatást kaptak az alkalmazott megoldásokról.

Végül a projektpartnerek is bemutatták saját jó gyakorlataikat a témában, mint például az Észak-Karéliai régió geotermikus fűtési rendszereinek fejlesztése és integrálása a helyi energiaközösségekbe; vagy a Tallaght-i (Írország) Távfűtési Rendszer, amely az Amazon adatközpont hűtéséből származó hulladékhőt hasznosítva biztosít fűtést helyi középületek és lakások számára.

Végül a projektpartnerek is bemutatták saját jó gyakorlataikat a témában
Forrás: HBMO

Az esemény célja az volt, hogy összekapcsolja a régiókat, elősegítse a tapasztalatcserét, és támogassa a fenntartható energiafüggetlenséget a geotermikus energia hasznosításán keresztül. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a projekt további lehetőségeket teremt a nemzetközi együttműködésre, valamint a régiók számára adaptálható jó gyakorlatok megosztására.

