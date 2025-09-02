1 órája
Kínzó fejfájással ébredt ma hajnalban? Rengetegen számoltak be róla, utánajártunk, mi lehetett az oka!
Rengetegen panaszkodnak. Ilyen hatásai lennének egy geomágneses viharnak?
Geomágneses vihar következményei miatt aggódnak sokan
Nem játék, ami az égben, pontosabban afölött történik a napokban! Legalábbis erről számoltak be a Csillagászat nevezetű Facebook-csoportban augusztus 31-én, vasárnap egy posztban, melyben kifejtették, hogy plazma-kibocsátás éri el a Földet szeptember 2-án, kedden, aminek egy óriási napkitörés az oka. Mint a bejegyzés taglalja, egy G2-G4 osztályú (a szerző felhívta arra is a figyelmet, hogy a G5 a legerősebb) geomágneses vihar várható bolygónkon, ezt pedig az Orosz Tudományos Akadémia Űrkutatási Intézetének Napcsillagászati Laboratóriumában dolgozó tudósok jelentették. A hír igen nagy port kavart a közösségi médiában, pontosabban inkább a (vélt) következményei: vannak, akik elmondásuk szerint saját bőrükön érzik a jelenség hatásait, míg mások ezeket konteónak tartják. De vajon mi az igazság? Ennek próbáltunk meg utánajárni...
Komoly problémát okozhat a geomágneses vihar 2025 szeptemberében?
Az biztos, hogy a poszt alatt záporoztak a kommentek. Volt, aki azzal kapcsolatban érdeklődött, hogy látható lesz-e a sarki fény Magyarországon kedd éjszaka, míg más próbálta humorosabbra fogni olyan hozzászólással, hogy kimegy a kertbe napozni. Azokról pedig még nem is beszéltünk, akik különféle linkeket dobáltak be a kommentmezőbe, melyekről nagyon nehéz laikusként megállapítani, hogy mennyire adnak megbízható magyarázatot azzal kapcsolatban, hogy mi ebből fogunk-e bármit érzékelni.
Van azonban, aki határozottan vélekedik erről a kérdésről:
A közvetlen napkitörések az emberekre nem jelentenek veszélyt, mivel a Föld légköre és mágneses tere védelmet nyújt, de a kísérő, erős geomágneses viharok a tudományos kutatások szerint befolyásolhatják a szervezet működését. Ezek hatása lehet migrén, alvászavar, szorongás, ingerlékenység, vérnyomás-ingadozás, szívritmuszavar, valamint a vérlemezkék aggregációjának és a véralvadásnak a változása, különösen érzékenyebb embereknél. A Föld mágneses terének változása a tobozmirigy működését és a melatonin termelését is befolyásolhatja, ami az alvás-ébrenlét ciklusért felelős
– írja a hozzászóló.
A Solara Facebook-oldalon is rengeteget foglalkoznak a témával, ott viszont tömegével kommenteltek a posztok alá, hogy már napok óta rosszul vannak, hétfő éjszaka nem is tudtak aludni, hajnalban kidobta őket az ágy, míg más fejfájásra, szorongásra és rémálmokra is panaszkodott.
Kíváncsiak voltunk, hogy mit lát a szakmai szem, ezért Balogh Zoltánnál, a hajdúböszörményi Vega Csillagászati Egyesület Hajdúsági Területi Klub titkáránál érdeklődtünk a geomágneses viharral, mint jelenséggel kapcsolatban.
Szinte 0-24-ben figyelik a Napot az egész világon, különböző kutatóintézetek, csillagászok, így detektálják az anyagkidobódást, amiről most szó van. Ilyenkor adnak ki többek között sarki fény-riadót is, de Magyarországon ebből eddig szinte semmit nem láttunk, az a kérdés inkább, és ez annak a függvénye, hogy mekkora mérték éri el a Földet ebből az anyagkidobódásból. A napkilövés, amikor elszakad a Nap felszínétől, akkor elindul a csillagközi térben, és ha nagyon nagy a kitörés, akkor várhatóak geomágneses viharok, és lehetnek leállások a műholdakban, befolyásolhatja az elektromos és a telefonhálózatot is
– részletezte Balogh Zoltán. Hozzátette, rendkívül nehéz megállapítani, hogy lehet-e a jelenségnek egészségkárosító hatása, és az is kérdés, hogy van-e egyáltalán orvosi méréseken alapuló, tudományos alapja.