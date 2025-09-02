Kínzó fejfájással ébredt ma hajnalban? Rengetegen számoltak be róla, utánajártunk, mi lehetett az oka!

Nem játék, ami az égben, pontosabban afölött történik a napokban! Legalábbis erről számoltak be a Csillagászat nevezetű Facebook-csoportban augusztus 31-én, vasárnap egy posztban, melyben kifejtették, hogy plazma-kibocsátás éri el a Földet szeptember 2-án, kedden, aminek egy óriási napkitörés az oka. Mint a bejegyzés taglalja, egy G2-G4 osztályú (a szerző felhívta arra is a figyelmet, hogy a G5 a legerősebb) geomágneses vihar várható bolygónkon, ezt pedig az Orosz Tudományos Akadémia Űrkutatási Intézetének Napcsillagászati Laboratóriumában dolgozó tudósok jelentették. A hír igen nagy port kavart a közösségi médiában, pontosabban inkább a (vélt) következményei: vannak, akik elmondásuk szerint saját bőrükön érzik a jelenség hatásait, míg mások ezeket konteónak tartják. De vajon mi az igazság? Ennek próbáltunk meg utánajárni...

Sarki fény is kialakulhat a geomágneses vihar miatt?

Forrás: Illusztráció/Napló-archív

Komoly problémát okozhat a geomágneses vihar 2025 szeptemberében?

Az biztos, hogy a poszt alatt záporoztak a kommentek. Volt, aki azzal kapcsolatban érdeklődött, hogy látható lesz-e a sarki fény Magyarországon kedd éjszaka, míg más próbálta humorosabbra fogni olyan hozzászólással, hogy kimegy a kertbe napozni. Azokról pedig még nem is beszéltünk, akik különféle linkeket dobáltak be a kommentmezőbe, melyekről nagyon nehéz laikusként megállapítani, hogy mennyire adnak megbízható magyarázatot azzal kapcsolatban, hogy mi ebből fogunk-e bármit érzékelni.

Van azonban, aki határozottan vélekedik erről a kérdésről:

A közvetlen napkitörések az emberekre nem jelentenek veszélyt, mivel a Föld légköre és mágneses tere védelmet nyújt, de a kísérő, erős geomágneses viharok a tudományos kutatások szerint befolyásolhatják a szervezet működését. Ezek hatása lehet migrén, alvászavar, szorongás, ingerlékenység, vérnyomás-ingadozás, szívritmuszavar, valamint a vérlemezkék aggregációjának és a véralvadásnak a változása, különösen érzékenyebb embereknél. A Föld mágneses terének változása a tobozmirigy működését és a melatonin termelését is befolyásolhatja, ami az alvás-ébrenlét ciklusért felelős

– írja a hozzászóló.