szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

29°
+35
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

2 órája

Napokig szünetel ez a szolgáltatás a hajdú-bihari településen!

Címkék#gázszünet#OPUS TIGÁZ#ebes

Az egész településen szünetelni fog a szolgáltatás. A gázszünet ideje alatt azt kérik, ne vegyenek gázt a lakók.

Napokig szünetel ez a szolgáltatás a hajdú-bihari településen!

Gázszünet lesz Ebesen, napokig nem lesz gáz a környéken

Forrás: illusztráció/MW-archív

Gázszünet lesz Ebesen szeptember 9-e déltől szeptember 11-e reggel 6 óráig - derül ki az OPUS Tigáz gázszünet-értesítőjéből. Arra kérik az érintetteket, hogy a gázszünet ideje alatt a veszélyhelyzet megelőzése és a szolgáltatás zavartalan újraindítása érdekében minden gázkészülék előtti csapot tartsanak zárva, illetve ne vételezzenek gázt a megadott időszak alatt.

Gázszünet lesz Ebesen, napokig nem lesz gáz a környéken
Gázszünet lesz Ebesen, napokig nem lesz gáz a környéken
Forrás: illusztráció/MW-archív

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu