Helyi közélet
2 órája
Napokig szünetel ez a szolgáltatás a hajdú-bihari településen!
Az egész településen szünetelni fog a szolgáltatás. A gázszünet ideje alatt azt kérik, ne vegyenek gázt a lakók.
Gázszünet lesz Ebesen, napokig nem lesz gáz a környéken
Forrás: illusztráció/MW-archív
Gázszünet lesz Ebesen szeptember 9-e déltől szeptember 11-e reggel 6 óráig - derül ki az OPUS Tigáz gázszünet-értesítőjéből. Arra kérik az érintetteket, hogy a gázszünet ideje alatt a veszélyhelyzet megelőzése és a szolgáltatás zavartalan újraindítása érdekében minden gázkészülék előtti csapot tartsanak zárva, illetve ne vételezzenek gázt a megadott időszak alatt.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Ajánljuk még:
Ezt ne hagyja ki!Vonatbaleset
7 órája
Már csak a bummra ébredt a mozdonyvezető, amikor letarolta a személyvonatot Hajdú-Biharban – fotókkal
Ezt ne hagyja ki!Sziréna
2 órája
Az éjszaka közepén esett össze holtan egy férfi Debrecenben, többször is újra kellett éleszteni!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre