Napokig szünetel ez a szolgáltatás a hajdú-bihari településen!

Gázszünet lesz Ebesen szeptember 9-e déltől szeptember 11-e reggel 6 óráig - derül ki az OPUS Tigáz gázszünet-értesítőjéből. Arra kérik az érintetteket, hogy a gázszünet ideje alatt a veszélyhelyzet megelőzése és a szolgáltatás zavartalan újraindítása érdekében minden gázkészülék előtti csapot tartsanak zárva, illetve ne vételezzenek gázt a megadott időszak alatt.

Gázszünet lesz Ebesen, napokig nem lesz gáz a környéken

Forrás: illusztráció/MW-archív

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Ajánljuk még: