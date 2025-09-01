Újabb emelkedés a benzinkutakon, mutatjuk, hol érdemes tankolni Hajdú-Biharban

A héten újból emelkedik az üzemanyag nagykereskedelmi ára Magyarországon. Kedden a gázolaj ára bruttó két forinttal nő meg, míg a benzin beszerzési ára változatlan marad – olvasható a holtankoljak.hu-n. Ez várhatóan a hajdú-bihari kutak áraiban is megjelenik majd, ezért megnéztük, jelenleg hol a legolcsóbb az üzemanyag a vármegyében.

A gázolaj ára Debrecenben és más hajdú-bihari településen is emelkedik kedden

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Szeptember 1-jén, hétfőn a 95-ös benzin országos literenkénti átlagára 592 forint, a gázolajé pedig 595 forint, azonban az egyes kutakon jelentős eltérést tapasztalhatunk. Jelenleg Debrecenben a gázolaj ára 558.9 és 593.9 forint/liter kötött ingázik, a benziné 559 és 590 forint között a holtankoljak.hu adatai alapján.

A hétfői árakhoz tehát nagyjából két forintot kell hozzáadni a gázolaj esetében, hogy a keddi árakat előrevetítsük, de ez benzinkutanként eltérő lehet.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Így alakul a gázolaj ára Debrecenben

A gázolaj literenkénti átlagára 595 forint, de bizonyos kutakon ennél jóval olcsóbban tankolhatunk. Debrecenben a legolcsóbb a Galamb, a Gizella és a Diószegi úti benzinkúton, ezeken a helyeken 559-562 forint között van egy liter gázolaj. A legdrágább az egyik István úti kúton, itt 593.9 forintért tankolhatunk. A mikepércsi, a balmazújvárosi és biharnagybajomi is az olcsó hajdú-bihari benzinkutak közé sorolható most, ezeken a településeken 559 forint körül mozog a gázolaj ára.

A legdrágább az autópálya mellett, ott akár 642 forintot is elkérhetnek egy liter gázolajért.

Hol a legolcsóbb a benzin Debrecenben?

Habár a benzin ára nem fog emelkedni keddtől, összegyűjtöttük azoknak a kutaknak a listáját is, amelyeken a legolcsóbban szerezhető be a 95-ös. Debrecenben a Kishatár úti kúton a legolcsóbb, 559 forintért, a legdrágább pedig az egyik Böszörményi úti kúton, ott 590 forint egy liter benzin. Ha a többi hajdú-bihari településen is szétnézünk, Ebesen például 566, Hajdúszováton 571, Hajdúnánáson pedig 572 forintba kerül egy liter 95-ös.