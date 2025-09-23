Az első látogatók már birtokba is vették a frissen felújított hajdú-bihari sportparkot! – fotókkal!

Teljesen megújult nemrégiben a Gázláng pálya Hajdúszoboszlón, a felújított sportparkot ráadásul már birtokba is vehették az első látogatók – hívta fel rá a figyelmet közösségi oldalán Czeglédi Gyula, Hajdúszoboszló polgármestere.

Megújult a Gázláng pálya, az első látogatók már birtokba is vették a sportparkot!

Megnyitotta kapuit a Gázláng pálya

A Gázláng pálya közel 650 millió forintból újult meg, Czeglédi Gyula polgármester még a projekt nyitórendezvényén elmondta, a Gázláng pályára 500 millió forint támogatás érkezett, ezt az önkormányzat további 150 millió forinttal egészítette ki. Ebből egyebek mellett

négysávos, 400 méteres rekortán burkolatú futópálya létesült,

kombinált kosár- és kézilabda pályát alakítottak ki,

128 négyzetméteren műfüves cageball-pálya épült,

továbbá 144 négyzetméternyi műfű burkolatú fedett kültéri kondiparkot is telepítettek.

