3 órája
Az első látogatók már birtokba is vették a frissen felújított hajdú-bihari sportparkot! – fotókkal!
Teljesen megújult nemrégiben a Gázláng pálya Hajdúszoboszlón, a felújított sportparkot ráadásul már birtokba is vehették az első látogatók – hívta fel rá a figyelmet közösségi oldalán Czeglédi Gyula, Hajdúszoboszló polgármestere.
Megnyitotta kapuit a Gázláng pálya
A Gázláng pálya közel 650 millió forintból újult meg, Czeglédi Gyula polgármester még a projekt nyitórendezvényén elmondta, a Gázláng pályára 500 millió forint támogatás érkezett, ezt az önkormányzat további 150 millió forinttal egészítette ki. Ebből egyebek mellett
- négysávos, 400 méteres rekortán burkolatú futópálya létesült,
- kombinált kosár- és kézilabda pályát alakítottak ki,
- 128 négyzetméteren műfüves cageball-pálya épült,
- továbbá 144 négyzetméternyi műfű burkolatú fedett kültéri kondiparkot is telepítettek.
További fotók a Gázláng pályáról:
