Égető kihívás és lehetőség egyszerre ez a feladat az agráriumban!
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Jogász Egylet közös konferenciáján a földforgalmi szabályozás és a mezőgazdasági vállalkozások jövője került terítékre. A gazdaságátadás kérdése ma már nem halogatható tovább, hiszen a magyar gazdatársadalom átlagéletkora meghaladta a 60 évet.
A debreceni vármegyeháza Árpád termében megrendezett eseményen az ország különböző pontjairól – Miskolcról, Egerből, Szegedről, Pécsről, Győrből, sőt Budapestről és Nyíregyházáról is – érkeztek szakemberek, szaktanácsadók és jogászok. A több mint 150 résztvevő jelenlétével zajló konferenciát Papp Zsolt György, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke nyitotta meg: először a gazdaságátadásról beszélt.
Nemes feladat, közös munka
Az elnök kiemelte, hogy amikor megállapodtak a jogászegylet vezetésével a két szervezet együttműködéséről, egy olyan kérdést ragadtak meg, amely túlmutat az agrárium keretein. 2018-ban kezdődött az a párbeszéd, ami a gazdaságátadás égető kérdését tette a központi témává.
A statisztikák önmagukért beszélnek: a magyar és európai gazdatársadalom átlépte a 60 éves átlagéletkort, miközben csupán 5%-nál kevesebb a 35 évesek aránya az agráriumban.
Ahhoz, hogy hatékonyan meg tudjunk újulni, meg kell teremteni a lehetőségét a következő generációnak, hogy önmagától át tudja vállalni a feladatot
– fogalmazott az elnök.
A gazdaságátadás komplexitása
Papp Zsolt György rávilágított arra is, hogy egy család életét, generációk munkáját egyetlen dokumentumba foglalni rendkívül bonyolult feladat. A bérletek, hitelek, fenntartási időszakban lévő beruházások és új pályázatok összekapcsolása mind-mind kihívást jelent.
Ahány család, annyiféle forma. Ebből nincs két egyforma ügy
– mondta.
Az agrárium nehéz helyzetéről szólva kiemelte: – A 2025-ös év sem jobb az előzőeknél. Faggyal indult, aszály a közepe, nehéz értékesítés lesz a vége. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy 76 különböző pályázati felhívás áll rendelkezésre, amelyek megújítják az állattartást, a kertészetet és az élelmiszeripart, valamint támogatják a fiatal gazdákat is.
Jogászok és gazdák közös asztalnál
Gulyásné dr. Birinyi Ildikó, a Magyar Jogász Egylet Hajdú-Bihar vármegyei elnöke meglepetésének adott hangot a nagy érdeklődés láttán.
Amikor meghallottam, hogy agrártémakör lesz, akkor erős szkepticizmussal álltam ez iránt, hogy kit érdekel ez
– vallotta be őszintén.
Az elnök asszony humorral fűszerezett beszédében elmesélte, hogy reggel három korai érkező várta őket, akik közül kettő idézésre jelent meg a folyosó másik részén, egy pedig tüntető volt, aki eltévesztette a házszámot. Rámutatott arra is, hogy még Borsodból, Békésből, Jász-Nagykun-Szolnokból és számos más helyről is érkeztek vendégek a konferenciára.
Digitalizáció, innováció és mesterséges intelligencia
A konferencia előtt Papp Zsolt György a HAON-nak adott interjújában kifejtette, hogy a generációváltás nemcsak kihívás, hanem egyben lehetőség is. Elmondta, hogy akik a rendszerváltáskor elkezdtek gazdálkodni, most három évtized távlatából láthatják döntésük helyességét.
Most pedig szükségünk van a fiatalokra, akik képesek a mindennapi munkában készség szinten alkalmazni az innováció, a digitalizáció és a precízió adta lehetőségeket
– hangsúlyozta az elnök. Kiemelte továbbá, hogy meg kell jelennie a mesterséges intelligenciának a mezőgazdaságban, amely segít a rendelkezésre álló adatokat rendezni és támogatni a döntéshozatalt.
Díjmentes segítség a kamarától
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara feladatáról szólva Papp Zsolt György elmondta, hogy a falugazdász tanácsadó kollégákon keresztül az ország minden pontján elérhetővé teszik a szükséges információkat a Gazdaságátadási együttműködés támogatása című pályázattal kapcsolatban.
Díjmentesen segítünk benyújtani azokat a pályázatokat, támogatási kérelmeket, amelyek sikeresen hozzájárulnak a gazdaságátadáshoz
– emelte ki.
Az első benyújtási időszak eredményei biztatóak: több mint ezer családi gazdaság élt már a lehetőséggel. A támogatási konstrukció két részből tevődik össze: egyrészt a fiatalok vállalkozásteremtését, gazdálkodásban való elindulását segíti, másrészt a meglévő családi gazdaság sikeres átvételére és továbbvitelére nyújt komoly támogatást.
