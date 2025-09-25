Égető kihívás és lehetőség egyszerre ez a feladat az agráriumban!

A debreceni vármegyeháza Árpád termében megrendezett eseményen az ország különböző pontjairól – Miskolcról, Egerből, Szegedről, Pécsről, Győrből, sőt Budapestről és Nyíregyházáról is – érkeztek szakemberek, szaktanácsadók és jogászok. A több mint 150 résztvevő jelenlétével zajló konferenciát Papp Zsolt György, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke nyitotta meg: először a gazdaságátadásról beszélt.

Nemes feladat, közös munka

Az elnök kiemelte, hogy amikor megállapodtak a jogászegylet vezetésével a két szervezet együttműködéséről, egy olyan kérdést ragadtak meg, amely túlmutat az agrárium keretein. 2018-ban kezdődött az a párbeszéd, ami a gazdaságátadás égető kérdését tette a központi témává.

A statisztikák önmagukért beszélnek: a magyar és európai gazdatársadalom átlépte a 60 éves átlagéletkort, miközben csupán 5%-nál kevesebb a 35 évesek aránya az agráriumban.

Ahhoz, hogy hatékonyan meg tudjunk újulni, meg kell teremteni a lehetőségét a következő generációnak, hogy önmagától át tudja vállalni a feladatot

– fogalmazott az elnök.

Papp Zsolt György, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara nyitotta beszédével a konferenciát

A gazdaságátadás komplexitása

Papp Zsolt György rávilágított arra is, hogy egy család életét, generációk munkáját egyetlen dokumentumba foglalni rendkívül bonyolult feladat. A bérletek, hitelek, fenntartási időszakban lévő beruházások és új pályázatok összekapcsolása mind-mind kihívást jelent.

Ahány család, annyiféle forma. Ebből nincs két egyforma ügy

– mondta.

Az agrárium nehéz helyzetéről szólva kiemelte: – A 2025-ös év sem jobb az előzőeknél. Faggyal indult, aszály a közepe, nehéz értékesítés lesz a vége. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy 76 különböző pályázati felhívás áll rendelkezésre, amelyek megújítják az állattartást, a kertészetet és az élelmiszeripart, valamint támogatják a fiatal gazdákat is.

Több mint 100 résztvevő volt jelen a konferencián

Jogászok és gazdák közös asztalnál

Gulyásné dr. Birinyi Ildikó, a Magyar Jogász Egylet Hajdú-Bihar vármegyei elnöke meglepetésének adott hangot a nagy érdeklődés láttán.

Amikor meghallottam, hogy agrártémakör lesz, akkor erős szkepticizmussal álltam ez iránt, hogy kit érdekel ez

– vallotta be őszintén.