VinAqua

30 perce

Ekkora fesztivált még aligha látott Hajdúszoboszló, hatalmas bulit csaptak a 90-es évek legnagyobb együttesei – fotókkal

Címkék#bor#gasztrofesztivál#Hajdúszoboszló

Itt senki sem unatkozott. A III. Bor- és Gasztrofesztivál első napja biztosan felejthetetlenre sikerült.

Haon.hu

Péntek délután elrajtolt a III. Bor- és Gasztrofesztivál Hajdúszoboszlón, a Szent István Parkban. A háromnapos rendezvény sok érdekes programmal, és koncertek egész sorával várja a kikapcsolódni vágyókat. 

Sokan gyűltek össze a III. Bor- és Gasztrofesztivál első napján
Sokan gyűltek össze a III. Bor- és Gasztrofesztivál első napján
Forrás: Tóth Imre

A megnyitó és az ünnepélyes VinAqua fröccs elkészítése után, amelyről korábban már részletesen is beszámoltunk kezdetét vette a nagy buli, amely egészen a 90-es évekig repítette vissza a közönséget. Az este során fellépett többek között a V-Tech, a Groovehouse és a Kozmix is, és a képek tanúsága alapján nem is okoztak csalódást a résztvevőknek.

A III. Bor- és Gasztrofesztivál első estéje

Fotók: Tóth Imre

Ajánljuk még:

 

