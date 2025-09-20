30 perce
Ekkora fesztivált még aligha látott Hajdúszoboszló, hatalmas bulit csaptak a 90-es évek legnagyobb együttesei – fotókkal
Itt senki sem unatkozott. A III. Bor- és Gasztrofesztivál első napja biztosan felejthetetlenre sikerült.
Péntek délután elrajtolt a III. Bor- és Gasztrofesztivál Hajdúszoboszlón, a Szent István Parkban. A háromnapos rendezvény sok érdekes programmal, és koncertek egész sorával várja a kikapcsolódni vágyókat.
A megnyitó és az ünnepélyes VinAqua fröccs elkészítése után, amelyről korábban már részletesen is beszámoltunk kezdetét vette a nagy buli, amely egészen a 90-es évekig repítette vissza a közönséget. Az este során fellépett többek között a V-Tech, a Groovehouse és a Kozmix is, és a képek tanúsága alapján nem is okoztak csalódást a résztvevőknek.
A III. Bor- és Gasztrofesztivál első estéjeFotók: Tóth Imre
