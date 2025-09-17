szeptember 17., szerda

Jótékonyság

1 órája

Rekordot döntött a futófesztivál – életmentő eszközt kapnak a beteg gyerekek Debrecenben

Az V. Wittur-Nyíregyházi Futófesztivál több mint ezer résztvevője és támogatói 1,3 millió forinttal segítették a debreceni gyermekklinikán gyógyuló leukémiás gyerekek kezelését.

Haon.hu

Beteg gyermekek gyógyulását támogatják az V. Wittur-Nyíregyházi Futófesztivál szervezői. Az augusztusi sportesemény jótékonysági futamán befolyt összeget, a főtámogató adományával kiegészítve a Leukémiás Gyermekekért Alapítványnak ajánlották fel. A támogatással egy infúziós pumpa beszerzéséhez járultak hozzá. Az infúziós gyógyszeradagoláshoz szükséges több mint 1 millió forint értékű pumpát a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika Gyermekhematológiai-onkológiai részlegén használják majd – számolt be róla hivatalos oldalán a Debreceni Egyetem szeptember 16-án.

Forrás: unideb.hu

Rekordot döntött a futófesztivál

2025-ben rekordot döntött az V. Wittur-Nyíregyházi Futófesztivál, amelyen több mint ezren sportoltak. Az augusztusi sportesemény főszervezője a Mozaik Med Sportegyesület volt kétszáz fős önkéntes csapatával. Az esemény kampányában részt vett a Debreceni Egyetem Dolgozói Szabadidő- és Egészségprogramok Koordinációs Központja, amely összekötötte a Leukémiás Gyermekekért Alapítványt és a sportegyesületet. A versenyhez számos egyetemi polgár is csatlakozott.

 A Mozaik Med Sportegyesületet azzal a céllal hoztuk létre, hogy Kelet-Magyarországon az ország egyik legegészségtudatosabb közösségét építsük fel. A nyolc éves munkánk egyik legfontosabb eredménye, hogy ma itt lehetünk, és az általunk szervezett futófesztiválon összegyűlt adományt átadhatjuk a debreceni gyermekklinikának. A sportesemény bebizonyította, hogy a sport nemcsak az egyéni teljesítményről, hanem a másokért való tenni akarásról is szól

 – mondta Bana Richárd, a Mozaik Med Sportegyesület alapító tagja, longevity családorvos, az V. Wittur- Nyíregyházi Futófesztivál versenyigazgatója. 

A szervezők a jótékonysági futamon befolyt összegből és a főtámogató adományából a Leukémiás Gyermekekért Alapítványt támogatták, hozzájárulva egy, az osztályon gyógyuló betegek gyógyszeradagolásához szükséges infúziós pumpa beszerzéséhez. 

Ennél magasztosabb célt nem is tudtunk volna kitűzni. Egy egész közösség dolgozott együtt egy közös célért, amellyel segítheti a beteg gyerekek gyógyulását. Nagy öröm számunkra, hogy adományunkkal támogatni tudjuk a kis betegek kezelését, felépülését

 – emelte ki Harsányi József, a Wittur Hungária Kft. cégvezetője.  

A szervezők a jótékonysági futamon befolyt összegből a Leukémiás Gyermekekért Alapítványt támogatták
Forrás: unideb.hu

A szervezők és a cég adományát a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány kiegészítette, így vásárolhatták meg az 1,3 millió forintos eszközt. -    

Annak érdekében, hogy a terápiás szereket precízen, automatikusan és pontosan adagolva juttassák a betegek szervezetébe, infúziós pumpák használatára van szükség. Az infúziós pumpa egy olyan eszköz, mely biztonsági funkciójának köszönhetően azonnali riasztással jelez bármilyen elzáródás, hirtelen fellépő hiba esetén. Ez kifejezetten hasznos abban az esetben, ha a kezelési periódus egy olyan szakaszába érnek, ahol 24 órán keresztül, megszakítás nélkül, meghatározott cseppszámmal szükséges a gyógyszeradagolás

 – hangsúlyozta Kiss Csongor egyetemi tanár, a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány kuratóriumi elnöke.  

A futóverseny szervezői és a sportesemény fő támogatója adományukat kedden adták át ünnepélyesen az alapítvány képviselőinek a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika Gyermekhematológiai-onkológiai részlegén, ahol évente mintegy háromszáz leukémiás és egyéb daganatos betegségben, vérképzőszervi rendellenességben szenvedő gyereket kezelnek. 

