2 órája

Óvatosan, ha a netről rendelnél! – nagy változás jön a csomagpontokon Hajdú-Biharban is!

Fontos felhívást tett közzé hétfőn a Foxpost. Nagy változások jönnek a Foxpost és a Packeta csomagpontokon.

Haon.hu

Fontos változások jönnek a Foxpost csomagautomata-rendszerének működésében – hívta fel rá a figyelmet hétfői közleményében a logisztikai cég. Mint kiderült, csomagküldést és fogadást érintő változások is életbe lépnek az elkövetkezendő időszakban, hamarosan megkezdik a Packeta Z-BOX-ok rendszerbe kapcsolását is. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, két automatatípus működik majd tovább egy hálózat égisze alatt.

Csomagküldés Foxposttal: kezdik a Packeta Z-BOX-ok rendszerbe kapcsolását

Ahogy az a közleményből kiderült, az eddigi csomagautomaták Foxpost A-BOX néven működnek tovább, emellett megjelennek a Packeta rendszeréből ismert, gombos kezelőpanelű automaták, FOXPOST Z-BOX néven.

Azt írták, a csomagátvétel mindkét automatánál ugyanúgy működik majd, de a készülékek néhány dologban különböznek, az eligazodást az automatákon elhelyezett A-BOX és Z-BOX logók segítik.

Hogy működik a Packeta Z-Box?

A Z-Box automata használata is egyszerű! A Foxpost A-BOX automata esetében maradt az érintőképernyős felület, csomagfeladáshoz kell előzetes regisztráció, a fizetés POS-terminálon történik. A Z-BOX nyomógombos kezelőpanelt használ, csomagfeladáshoz online regisztráció kell, a fizetés pedig fizetési linken keresztül zajlik. 

A cég közleményében arra is kitért, az első ütemben 18 automatát telepítenek, ezt követően néhány hetes tesztüzem indul, amely során a cég figyeli és értékeli a működési tapasztalatokat. A tesztidőszakot követően 139 Foxpost Z-BOX automata létesül majd országszerte. A teljes Packeta-hálózat integrálása pedig 2026-ban folytatódik.

Arra is kitértek, a változásokkal együtt megújul az automata-kereső modul és az adatkapcsolati rendszer (widget/JSON). Az új rendszer pontosabb, valós idejű telítettségi adatokat mutat, így a felhasználók könnyebben választhatják ki a legszabadabb automatát.

Azt is megjegyezték, hogy a FOXPOST pontos, részletes tájékoztatással segíti a felhasználókat, a webshopokat és a webáruházmotor-fejlesztőket az átállásban. Az elérhető információk között szerepelnek az automaták használatát bemutató leírások, a különböző típusok funkcióit összehasonlító anyagok, valamint az integrációhoz szükséges technikai útmutatók is.

