Valódi menedékként szolgál a megújult központ a debreceni rászorulók számára – fotókkal
A pszichiátriai betegségben szenvedők, a függőséggel élők ezentúl méltó környezetben kapnak segítséget. Teljesen átalakult a debreceni Forrás Lelki Segítő Központ.
Egyfajta könnyed derű és öröm lengte át a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye fenntartásában álló Forrás Lelki Segítő Központ Varga utcai épületét, melyet szeptember 15-én, hétfőn tartották ünnepélyes átadóját.
– Amikor az egyházmegye három évvel ezelőtt átvette a Forrás szolgálatait, új korszak kezdődött az intézmény életében. A több mint 30 éves múlt, a munkatársak elkötelezettsége és az ellátottak bizalma találkozott azzal a szándékkal, hogy ez a közösség hosszú távú biztonságban és szeretetben létezhessen – mondta köszöntőjében Nyikos-Fegyveres Andrea. Az intézményvezető hozzátette, az átadó számára egyszerre ünnep, hálaadás és egy személyes búcsú, hiszen a fenntartó új feladattal bízta meg: a hajdúszoboszlói új idősek otthonának felújításával és vezetésével bízta meg.
A közösségi ellátásainkban évente közel száz embernek segítünk abban, hogy saját otthonukban maradhassanak, és megtanulják erősíteni mindennapi életvezetési készségeiket. Nappali lelátásainkban a hozzánk fordulók biztonságos közegben tölthetik az idejüket, részt vehetnek fejlesztő és szabadidős programokon. Szenvedélybetegeknek nyújtott rehabilitációs programunkban és a támogatott lakhatásban pedig azok kapnak lehetőséget, akik az életüket újra szeretnék építeni
– ismertette Nyikos-Fegyveres Andrea. Rámutatott, a Forrás munkája szakmailag komoly kihívás, hiszen hidat építenek a társadalom és a kirekesztettek között. Egyúttal kiemelte Palánki Ferenc püspök odaadó munkáját, aki gondoskodott arról is, hogy a szolgáltatások méltó környezetben folytatódhassanak.
Átadták a Forrás Lelki Segítő KözpontotFotók: Vida Márton Péter
A Forrás is egy példa Debrecen gondoskodására
– Debrecen méltán nevezhető gondoskodó városnak, hiszen hosszú ideje nemcsak gazdasági, kulturális és oktatási központ volt, hanem példát mutat abban is, hogyan lehet egy közösséget valóban emberséggel, felelősséggel és szolidaritással szolgálni. A város vezetése és az intézmények elkötelezettek abban, hogy minden polgár – különösen a legelesettebbek – számíthassanak a segítségre – fejtette ki Orosz Aurélia Ibolya, a debreceni önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottságának alelnöke.
Úgy véli, ez a gondoskodó szemlélet tette lehetővé, hogy a Forrás Lelki Segítő Központ megújulhasson. A Varga utcai épületben a pszichiátriai betegséggel élők, a szenvedélybetegek, a krízishelyzetben élő emberek és a hozzátartozóik egyaránt megtalálhatják számukra a lelki támaszt, a szakmai tudást, a közösséget és az empátiát.
Palánki Ferenc ezt követően megáldotta az intézményt. A debrecen-nyíregyházi megyéspüspök nagy örömnek nevezte, hogy sikerült kialakítani azt a helyet, amely otthonként szolgálhat a menedékre és szeretetre vágyók számára. Egy olyan otthon, ahol a rászorulók, a betegek, a függőséggel élők ráébredhetnek, hogy Isten melléjük állt. Arra kérte a jelenlévőket, képviseljék azt az áldozattal járó szeretetet, melyet Jézus mutatott: aki az örök élet útjáról a bűn miatt letért ember mellé odaszegődött.
