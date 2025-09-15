szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

20°
+23
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A szeretet forrása

1 órája

Valódi menedékként szolgál a megújult központ a debreceni rászorulók számára – fotókkal

Címkék#debrecen#Forrás Lelki Segítő Központ#forrás

A pszichiátriai betegségben szenvedők, a függőséggel élők ezentúl méltó környezetben kapnak segítséget. Teljesen átalakult a debreceni Forrás Lelki Segítő Központ.

Hajnal László

Egyfajta könnyed derű és öröm lengte át a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye fenntartásában álló Forrás Lelki Segítő Központ Varga utcai épületét, melyet szeptember 15-én, hétfőn tartották ünnepélyes átadóját.

VMP20250915_Forrás_lelki_segítő_központ_átadó_HAON_022
Átadták a Forrás Lelki Segítő Központot
Forrás: Vida Márton Péter

– Amikor az egyházmegye három évvel ezelőtt átvette a Forrás szolgálatait, új korszak kezdődött az intézmény életében. A több mint 30 éves múlt, a munkatársak elkötelezettsége és az ellátottak bizalma találkozott azzal a szándékkal, hogy ez a közösség hosszú távú biztonságban és szeretetben létezhessen – mondta köszöntőjében Nyikos-Fegyveres Andrea. Az intézményvezető hozzátette, az átadó számára egyszerre ünnep, hálaadás és egy személyes búcsú, hiszen a fenntartó új feladattal bízta meg: a hajdúszoboszlói új idősek otthonának felújításával és vezetésével bízta meg.

A közösségi ellátásainkban évente közel száz embernek segítünk abban, hogy saját otthonukban maradhassanak, és megtanulják erősíteni mindennapi életvezetési készségeiket. Nappali lelátásainkban a hozzánk fordulók biztonságos közegben tölthetik az idejüket, részt vehetnek fejlesztő és szabadidős programokon. Szenvedélybetegeknek nyújtott rehabilitációs programunkban és a támogatott lakhatásban pedig azok kapnak lehetőséget, akik az életüket újra szeretnék építeni

 – ismertette Nyikos-Fegyveres Andrea. Rámutatott, a Forrás munkája szakmailag komoly kihívás, hiszen hidat építenek a társadalom és a kirekesztettek között. Egyúttal kiemelte Palánki Ferenc püspök odaadó munkáját, aki gondoskodott arról is, hogy a szolgáltatások méltó környezetben folytatódhassanak.

Átadták a Forrás Lelki Segítő Központot

Fotók: Vida Márton Péter

A Forrás is egy példa Debrecen gondoskodására

Debrecen méltán nevezhető gondoskodó városnak, hiszen hosszú ideje nemcsak gazdasági, kulturális és oktatási központ volt, hanem példát mutat abban is, hogyan lehet egy közösséget valóban emberséggel, felelősséggel és szolidaritással szolgálni. A város vezetése és az intézmények elkötelezettek abban, hogy minden polgár – különösen a legelesettebbek – számíthassanak a segítségre – fejtette ki Orosz Aurélia Ibolya, a debreceni önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottságának alelnöke. 

Úgy véli, ez a gondoskodó szemlélet tette lehetővé, hogy a Forrás Lelki Segítő Központ megújulhasson. A Varga utcai épületben a pszichiátriai betegséggel élők, a szenvedélybetegek, a krízishelyzetben élő emberek és a hozzátartozóik egyaránt megtalálhatják számukra a lelki támaszt, a szakmai tudást, a közösséget és az empátiát.

VMP20250915_Forrás_lelki_segítő_központ_átadó_HAON_017
Palánki Ferenc megyéspüspök áldotta meg az intézményt
Fotó: Vida Márton Péter

Palánki Ferenc ezt követően megáldotta az intézményt. A debrecen-nyíregyházi megyéspüspök nagy örömnek nevezte, hogy sikerült kialakítani azt a helyet, amely otthonként szolgálhat a menedékre és szeretetre vágyók számára. Egy olyan otthon, ahol a rászorulók, a betegek, a függőséggel élők ráébredhetnek, hogy Isten melléjük állt. Arra kérte a jelenlévőket, képviseljék azt az áldozattal járó szeretetet, melyet Jézus mutatott: aki az örök élet útjáról a bűn miatt letért ember mellé odaszegődött.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu