Valódi menedékként szolgál a megújult központ a debreceni rászorulók számára – fotókkal

Egyfajta könnyed derű és öröm lengte át a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye fenntartásában álló Forrás Lelki Segítő Központ Varga utcai épületét, melyet szeptember 15-én, hétfőn tartották ünnepélyes átadóját.

Átadták a Forrás Lelki Segítő Központot

Forrás: Vida Márton Péter

– Amikor az egyházmegye három évvel ezelőtt átvette a Forrás szolgálatait, új korszak kezdődött az intézmény életében. A több mint 30 éves múlt, a munkatársak elkötelezettsége és az ellátottak bizalma találkozott azzal a szándékkal, hogy ez a közösség hosszú távú biztonságban és szeretetben létezhessen – mondta köszöntőjében Nyikos-Fegyveres Andrea. Az intézményvezető hozzátette, az átadó számára egyszerre ünnep, hálaadás és egy személyes búcsú, hiszen a fenntartó új feladattal bízta meg: a hajdúszoboszlói új idősek otthonának felújításával és vezetésével bízta meg.

A közösségi ellátásainkban évente közel száz embernek segítünk abban, hogy saját otthonukban maradhassanak, és megtanulják erősíteni mindennapi életvezetési készségeiket. Nappali lelátásainkban a hozzánk fordulók biztonságos közegben tölthetik az idejüket, részt vehetnek fejlesztő és szabadidős programokon. Szenvedélybetegeknek nyújtott rehabilitációs programunkban és a támogatott lakhatásban pedig azok kapnak lehetőséget, akik az életüket újra szeretnék építeni

– ismertette Nyikos-Fegyveres Andrea. Rámutatott, a Forrás munkája szakmailag komoly kihívás, hiszen hidat építenek a társadalom és a kirekesztettek között. Egyúttal kiemelte Palánki Ferenc püspök odaadó munkáját, aki gondoskodott arról is, hogy a szolgáltatások méltó környezetben folytatódhassanak.