3 órája
Újabb útszakaszokat zárnak le Debrecenben, érdemes időben tájékozódni!
Daruzási munkálatok miatt jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani a Hunyadi és a Füvészkert utcánál, a mélygarázs egyik bejáratát is lezárják.
Szeptember közepén jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani a Kölcsey Központ környékén: a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. megbízásából daruzási munkálatokat végez a DH-Szerviz Kft., amelyek a Hunyadi és a Füvészkert utcát, valamint a közeli járdákat és parkolókat is érintik – olvasható a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. közleményében.
A korszerűsítési munkák részeként a tetőszerkezetről hűtőtorony elemeket emelnek le, illetve új folyadékhűtő berendezéseket telepítenek, míg a mélygarázsból a régi berendezések kiemelésére kerül sor.
A forgalomkorlátozás több szakaszt is érint
Füvészkert utca és a Kölcsey mélygarázs
- A járdaszakasz bontása és helyreállítása: szeptember 10–19.
- A daruzás és egyéb munkálatok: szeptember 11-én reggel 7 órától szeptember 12-én délután 18 óráig.
- Ez idő alatt a mélygarázs Füvészkert utcai bejárata teljesen lezárásra kerül, a garázs megközelítése kizárólag a Bethlen utca felől lehetséges.
- A Fűvészkert utcai járda és kerékpársáv egy része, valamint a parkoló egy szakasza is lezárásra kerül a munkagépek miatt.
Hunyadi utca, Kölcsey Központ előtti szakasz
- A daruzás időpontja: szeptember 12-én reggel 8:30-tól szeptember 13-án délután 18 óráig.
- Ez idő alatt lezárják a Kölcsey előtti külső forgalmi sávot, a buszsávot és az érintett járdaszakaszt.
- A gépjárművek a belső forgalmi sávot használhatják.
- A lezárt buszmegálló helyett ideiglenes megállót jelölnek ki a Hunyadi utcán, a Darabos utca 9. szám előtt.
- A biztonságos utascsere érdekében ezen a szakaszon a kerékpárosok közlekedése is tilos lesz.
A járdát szilárd korlátelemmel zárják le.
Mit érdemes még tudni?
A daruzási tevékenység nem jár szolgáltatás-kimaradással, ugyanakkor a munkavégzés napközben zajhatással járhat.
A Debreceni Hőszolgáltató Zrt. és a DH-Szerviz Kft. a környéken élők és közlekedők türelmét és megértését kéri.
Ajánljuk még:
Ez a debreceni folyosó más lesz, mint a többi: döntő változás egy komplett városrész közlekedésében!
Súlyos villamosbaleset Debrecenben: a traumatológián ápolják az elsodort nőt