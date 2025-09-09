Újabb útszakaszokat zárnak le Debrecenben, érdemes időben tájékozódni!

Szeptember közepén jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani a Kölcsey Központ környékén: a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. megbízásából daruzási munkálatokat végez a DH-Szerviz Kft., amelyek a Hunyadi és a Füvészkert utcát, valamint a közeli járdákat és parkolókat is érintik – olvasható a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. közleményében.

Daruzási munkálatok miatt jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani a Kölcsey Központ környékén

Forrás: Illusztráció / MW-archív

A korszerűsítési munkák részeként a tetőszerkezetről hűtőtorony elemeket emelnek le, illetve új folyadékhűtő berendezéseket telepítenek, míg a mélygarázsból a régi berendezések kiemelésére kerül sor.

A forgalomkorlátozás több szakaszt is érint

Füvészkert utca és a Kölcsey mélygarázs

A járdaszakasz bontása és helyreállítása: szeptember 10–19.

A daruzás és egyéb munkálatok: szeptember 11-én reggel 7 órától szeptember 12-én délután 18 óráig .

. Ez idő alatt a mélygarázs Füvészkert utcai bejárata teljesen lezárásra kerül , a garázs megközelítése kizárólag a Bethlen utca felől lehetséges.

, a garázs megközelítése kizárólag a Bethlen utca felől lehetséges. A Fűvészkert utcai járda és kerékpársáv egy része, valamint a parkoló egy szakasza is lezárásra kerül a munkagépek miatt.

Hunyadi utca, Kölcsey Központ előtti szakasz

A daruzás időpontja: szeptember 12-én reggel 8:30-tól szeptember 13-án délután 18 óráig .

. Ez idő alatt lezárják a Kölcsey előtti külső forgalmi sávot, a buszsávot és az érintett járdaszakaszt .

. A gépjárművek a belső forgalmi sávot használhatják.

A lezárt buszmegálló helyett ideiglenes megállót jelölnek ki a Hunyadi utcán, a Darabos utca 9. szám előtt .

. A biztonságos utascsere érdekében ezen a szakaszon a kerékpárosok közlekedése is tilos lesz.

A járdát szilárd korlátelemmel zárják le.

Mit érdemes még tudni?

A daruzási tevékenység nem jár szolgáltatás-kimaradással, ugyanakkor a munkavégzés napközben zajhatással járhat.

A Debreceni Hőszolgáltató Zrt. és a DH-Szerviz Kft. a környéken élők és közlekedők türelmét és megértését kéri.

