Ilyen csak a filmekben van! Most derült ki, miért késhet kedden egy csomó DKV-busz!

Szeptember 16-án, kedden több helyszínen filmforgatás lesz Debrecenben, mely érinti a közösségi közlekedést is – hívta fel a figyelmet a DKV. A közlekedési társaság tájékoztatása szerint 16:10 – 16:30 óra között az Egyetem téren, illetve a Bolyai utca, Egyetem tér és Sestakert utca közötti szakaszán forgatnak, ezért a 10, 10Y, 12, 13, 22, 23, 23Y, 24, 51E és a 73-as autóbuszok menetidejében néhány perces késés előfordulhat.

Filmforgatás miatt némileg módosul a menetrend

Fotó: Illusztráció: Napló-archív

16:40 és 17:00 óra között pedig az Ady Endre út, Benczúr Gyula utca és a Nagyerdei körút közötti szakaszán forgatnak, ezért a 22-es autóbusz a Klinikai Központ – Nagyerdei körút – Hadházi út – Benczúr Gyula utca – Köztemető, főkapu, a 24-es autóbusz pedig a Köztemető, főkapu – Benczúr Gyula utca – Hadházi út – Nagyerdei körút – Klinikai Központ terelőútvonalon közlekedik.

