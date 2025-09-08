2 órája
Fergeteges bulit csaptak három napon át a hajdú-bihari településen - videókkal
Sztárfellépőkkel várt mindenkit a rendezvény. A téglási fesztiválon családi nap is színesítette a programot.
Háromnapos fesztivált rendeztek Tégláson. A fesztiválon többek között gulyásfőzőverseny, valamint fergeteges koncertek és családi nap is színesítette a programokat. Az eseményről Tasó László, a térség jelenlegi országgyűlési képviselője is megemlékezett Facebook-oldalán.
A háromnapos fesztiválon a Gulyásfőzőverseny nem maradhatott el, de a sztárvendégek töltötték meg a rendezvényteret! Szabó Csabáék és a téglási támogatók ezt is jól összehozták, mint a város az elmúlt három évtizedét, melyből a második fele kimagasló eredményeket hozott!
- írja bejegyzésében a képviselő. Kiemelte, a közeljövőben gimnázium indul és Járási Uszoda épül, a 4-es főút pedig további lehetőséget nyit a megerősödésre és a nagyszabású tervek megvalósításához.️
Hangulatos videók a téglási fesztiválról
A polgármester, Szabó Csaba videót is megosztott a fesztiválról, a hangulatos felvételeket itt tudjátok megnézni:
A fesztivál egyik sztárfellépője Bódi Guszti és a Fekete Szemek voltak. A szombati koncertjükből részletet is megnézhettek itt:
