szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

29°
+35
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fesztivál

20 perce

Finom pálinka és ínycsiklandozó ételek - más nem is kell a tökéletes szombathoz Hajdú-Biharban

Címkék#Berettyóújfalu#fesztivál#főzőverseny

Közel 50 csapat jelentkezett a főzőversenyre. Az egész térségből érkeztek csapatok a hajdú-bihari Tájak-Házak-Ízek fesztiválra.

Haon.hu

Szombaton 49 főzőcsapat részvételével elkezdődött a Tájak-Házak-Ízek Fesztivál főzőversenye Berettyóújfaluban - írja közösségi oldalán Vitányi István, a térség országgyűlési képviselője.

Tájak-Házak-Ízek fesztivált tartanak Berettyóújfaluban
Tájak-Házak-Ízek fesztivált tartanak Berettyóújfaluban
Forrás: Facebook/Vitányi István

A bejegyzésből kiderül, délután népi játékok, gyerekműsorok, zenés-táncos programok várják az érdeklődőket a főtéren, 18 órától pedig Pál Dénes műsorára érdemes figyelni.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Egész napos nyüzsgés, ízkavalkád, változatos programok - más nem is kell egy tökéletes szombathoz

- tette hozzá a képviselő.

Ez is érdekelhet:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu