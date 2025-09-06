20 perce
Finom pálinka és ínycsiklandozó ételek - más nem is kell a tökéletes szombathoz Hajdú-Biharban
Közel 50 csapat jelentkezett a főzőversenyre. Az egész térségből érkeztek csapatok a hajdú-bihari Tájak-Házak-Ízek fesztiválra.
Szombaton 49 főzőcsapat részvételével elkezdődött a Tájak-Házak-Ízek Fesztivál főzőversenye Berettyóújfaluban - írja közösségi oldalán Vitányi István, a térség országgyűlési képviselője.
A bejegyzésből kiderül, délután népi játékok, gyerekműsorok, zenés-táncos programok várják az érdeklődőket a főtéren, 18 órától pedig Pál Dénes műsorára érdemes figyelni.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Egész napos nyüzsgés, ízkavalkád, változatos programok - más nem is kell egy tökéletes szombathoz
- tette hozzá a képviselő.
Ez is érdekelhet:
Már csak a bummra ébredt a mozdonyvezető, amikor letarolta a személyvonatot Hajdú-Biharban – fotókkal
Gyönyörű szőke nő mellett tűnt fel Dzsudzsák Balázs - mutatjuk a fotót!