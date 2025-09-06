Finom pálinka és ínycsiklandozó ételek - más nem is kell a tökéletes szombathoz Hajdú-Biharban

Szombaton 49 főzőcsapat részvételével elkezdődött a Tájak-Házak-Ízek Fesztivál főzőversenye Berettyóújfaluban - írja közösségi oldalán Vitányi István, a térség országgyűlési képviselője.

Tájak-Házak-Ízek fesztivált tartanak Berettyóújfaluban

Forrás: Facebook/Vitányi István

A bejegyzésből kiderül, délután népi játékok, gyerekműsorok, zenés-táncos programok várják az érdeklődőket a főtéren, 18 órától pedig Pál Dénes műsorára érdemes figyelni.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Egész napos nyüzsgés, ízkavalkád, változatos programok - más nem is kell egy tökéletes szombathoz

- tette hozzá a képviselő.

Ez is érdekelhet: