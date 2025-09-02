szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

18°
+29
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Betegség

1 órája

Jelentést adott ki a népegészségügy, Hajdú-Biharban agyhártyagyulladásos megbetegedést is azonosítottak

Címkék#betegség#rotavírus#nyugat-nílusi láz#fertőzés#Hajdú-Bihar

Elárulták, hány embert érint a fertőzés. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ friss jelentést adott ki arról, hogy milyen fertőzések és milyen arányban vannak jelen Magyarországon.

Haon.hu

Számos súlyosabb és kevésbé veszélyesebb fertőzés jelenlétére hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a legfrissebb, 2025. augusztus 18. és 24. közötti adatok alapján. Mint írták, az említett időszak alatt nem jelentettek tömeges, közösségi gastroenteritis-járványt, de ennél súlyosabb betegségeket azonosítottak az országban, ugyanis több embernél Nyugat-nílusi lázat mutattak ki a vizsgálatok. 

Többen is kórházba kerültek a súlyos fertőzés miatt
Többen is kórházba kerültek a súlyos fertőzés miatt
Forrás: Illusztráció / MW-archív

Mint írták, a 34. héten egy Heves vármegyei 58 éves, egy Pest vármegyei 75 éves és egy fővárosi 85 éves férfi szervezetében mutatták ki a Nyugat-nílusi láz jelenlétét, amelyet az orvosok azonnal jelentettek is. A frissen diagnosztizált 3 beteggel együtt 2025-ben már 5 esetben azonosították a kórt (4 hazai eset és 1 importált volt). Hazai eredetű megbetegedést a főváros és két vármegye területén regisztráltak: Budapest (1 fő), Heves vármegye (1 fő), Pest vármegye (2 fő). 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A jelentésben nyilvánosságra hozták, hogy a betegek 80%-a férfi, az átlagéletkor 68 év (57-85 év). A betegek 60%-a a 60 éves vagy annál idősebb korcsoportba tartozik. Minden beteg idegrendszeri tünetekkel került kórházba.

Az európai járványügyi hivatal ismertetője szerint a legtöbb esetben kezelés nélkül meggyógyulnak a nyugat-nílusi lázzal fertőzöttek, egyes esetekben viszont súlyos szövődményeket okoz a vírus: agyhártya- és agyvelőgyulladást idézhet elő, valamint májgyulladás, szívgyulladás, hasnyálmirigy-gyulladás is kialakulhat a fertőzés nyomán.

Ezek a fertőzések vannak jelen Hajdú-Biharban

Az országos adatok mellett a hajdú-bihari számokat is ismertették. Vármegyénkben szerencsére nem azonosították a Nyugat-nílusi lázat, ugyanakkor több más fertőzés jelenlétét igen. Campylobacter-fertőzésből (hasmenéssel, lázzal és gyomorgörcsös panaszokkal járó megbetegedés) jelentették a legtöbb esetet, 10 új beteget tartottak számon, ez 2-vel kevesebb, mint egy héttel korábban. Rotavírust 5 személy szervezetében mutattak ki, 1-gyel kevesebbet, mint a 33. héten. Szalmonellával 3 ember fertőződött meg, ami jelentős csökkenést mutat a korábbi, 11 esethez képest. 

A 34. héten 1-1 esetben mutatták ki vármegyénkben a vírusos hepatitisz és a hepatitisz A fertőzést, valamint az aszeptikus agyhártyagyulladást is, ami megegyezik a korábbi adatokkal.

A leginkább gyermekeket érintő betegségekből, mint bárányhimlő, skarlát és szamárköhögés egyetlen egy esetet sem azonosítottak. Ez jó hír lehet a szülők számára is, ugyanis az új tanév sokszor egyet jelent a fertőző betegségek terjedésével is.

Az előző heti adatokat az alábbi cikkünkben olvashatjátok:

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu