Jelentést adott ki a népegészségügy, Hajdú-Biharban agyhártyagyulladásos megbetegedést is azonosítottak

Számos súlyosabb és kevésbé veszélyesebb fertőzés jelenlétére hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a legfrissebb, 2025. augusztus 18. és 24. közötti adatok alapján. Mint írták, az említett időszak alatt nem jelentettek tömeges, közösségi gastroenteritis-járványt, de ennél súlyosabb betegségeket azonosítottak az országban, ugyanis több embernél Nyugat-nílusi lázat mutattak ki a vizsgálatok.

Többen is kórházba kerültek a súlyos fertőzés miatt

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Mint írták, a 34. héten egy Heves vármegyei 58 éves, egy Pest vármegyei 75 éves és egy fővárosi 85 éves férfi szervezetében mutatták ki a Nyugat-nílusi láz jelenlétét, amelyet az orvosok azonnal jelentettek is. A frissen diagnosztizált 3 beteggel együtt 2025-ben már 5 esetben azonosították a kórt (4 hazai eset és 1 importált volt). Hazai eredetű megbetegedést a főváros és két vármegye területén regisztráltak: Budapest (1 fő), Heves vármegye (1 fő), Pest vármegye (2 fő).

A jelentésben nyilvánosságra hozták, hogy a betegek 80%-a férfi, az átlagéletkor 68 év (57-85 év). A betegek 60%-a a 60 éves vagy annál idősebb korcsoportba tartozik. Minden beteg idegrendszeri tünetekkel került kórházba.

Az európai járványügyi hivatal ismertetője szerint a legtöbb esetben kezelés nélkül meggyógyulnak a nyugat-nílusi lázzal fertőzöttek, egyes esetekben viszont súlyos szövődményeket okoz a vírus: agyhártya- és agyvelőgyulladást idézhet elő, valamint májgyulladás, szívgyulladás, hasnyálmirigy-gyulladás is kialakulhat a fertőzés nyomán.

Ezek a fertőzések vannak jelen Hajdú-Biharban

Az országos adatok mellett a hajdú-bihari számokat is ismertették. Vármegyénkben szerencsére nem azonosították a Nyugat-nílusi lázat, ugyanakkor több más fertőzés jelenlétét igen. Campylobacter-fertőzésből (hasmenéssel, lázzal és gyomorgörcsös panaszokkal járó megbetegedés) jelentették a legtöbb esetet, 10 új beteget tartottak számon, ez 2-vel kevesebb, mint egy héttel korábban. Rotavírust 5 személy szervezetében mutattak ki, 1-gyel kevesebbet, mint a 33. héten. Szalmonellával 3 ember fertőződött meg, ami jelentős csökkenést mutat a korábbi, 11 esethez képest.