Két hajdú-bihari iskolában is kimutatták a fertőzést: 113 megbetegedésről érkezett jelentés!

A 2025. szeptember 8 - 14. közötti héten egy tömeges, közösségi gastroenteritis-járványt (fertőzéses eredetű hasmenés) jelentettek, mégpedig Hajdú-Bihar vármegyéből – tudatta hivatalos oldalán a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Járványügyi és Infekciókontroll Főosztály.

Az emésztőrendszert érintő fertőzés futott át Hajdú-Biharon

Fotó: Illusztráció: MW-archív

A szeptember 22-én közzétett adatok szerint Hajdú-Bihar vármegyében 2025. szeptember 10-ei kezdettel két nevelési és oktatási intézményt érintő enterális járvány bontakozott ki. A tájékoztató megírásáig 375 fő exponáltból (veszélyeztetett, fertőzöttel érintkezett – a szerk.) 113 fő betegedéséről érkezett jelentés. A tünetek hasi fájdalom, hányás, hasmenés voltak, melyek 24 óra alatt megszűntek.

A betegek többsége az enyhe, gyors lefolyás miatt nem fordult orvoshoz, kórházi kezelésre nem volt szükség.

Diagnosztikai székletvizsgálatot nyolc esetben kezdeményeztek, a laboratóriumi vizsgálatok még folyamatban vannak. Járványügyi kivizsgálás során a közös főzőkonyháról érkező ételek fertőzést terjesztő szerepe merült fel, így a járvány kivizsgálásába az élelmiszerbiztonsági hatóságot is bevonták.

Fertőzést számos kórókozó hozott

A 37. héten egy Pest vármegyében élő 82 éves férfibeteg hazai eredetű Nyugat-nílusi láz megbetegedését jelentették. A héten diagnosztizált esettel a 2025. évben nyilvántartott nyugatnílusi láz megbetegedések száma tízre nőtt (9 hazai és egy importált). Hazai eredetű megbetegedést a főváros (1 fő), továbbá három vármegye területén regisztráltak: Bács-Kiskun (3 fő), Heves (1 fő) és Pest (4 fő). A betegek 80 százaléka férfi, az átlagéletkor 68 év (49-85 év). A betegek 70 százaléka a 60 éves vagy annál idősebb korcsoportba tartozik. Valamennyi beteg idegrendszeri tünetekkel kórházba került – összegezték.

Mint a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Járványügyi és Infekciókontroll Főosztály által közölt adatsorból kitűnik, a 37. héten Hajdú-Biharban Campylobacter-fertőzést (hasmenéssel, lázzal és gyomorgörcsös panaszokkal járó megbetegedés) 8, míg szalmonellózist 7 páciensnél mutattak ki. Ez csökkenő szám, mert az előző héten mindkét fertőzést 9-9 betegnél állapították meg. Nőtt viszont a skarlátos betegek száma; közülük ötöt regisztráltak, míg szeptember 1-7. között csak egyet.

Rotavírussal hárman fertőződtek meg a 37. héten, míg a 36. héten öten. Egy embernél fertőző májgyulladást mutattak ki, ez szám szintén kedvező olyan szempontból, hogy a 36. héten három fő fertőződött meg, és további három hepatitis A vírussal, utóbbi előfordulás a 37. héten nem volt.

Egy páciensnél bárányhimlőt (előző héten kettőnél) mutattak ki, egy esetben pedig agyhártyagyulladást (a 36. héten nem fordult elő).

