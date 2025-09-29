szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

16°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Járvány

1 órája

Sokan fordultak orvoshoz ezekkel a panaszokkal Hajdú-Biharban

Címkék#betegség#debrecen#járvány#Hajdú-Bihar

Nem szolgált túl jó hírekkel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Járványügyi és Infekciókontroll Főosztálya. A 38. héten is többféle baktérium és vírus okozott fertőzéseket Hajdú-Biharban.

Haon.hu

A 2025. szeptember 15-21. közötti időszakban egy Baranya vármegyében tanuló 19 éves pakisztáni állampolgárságú nőbeteg import eredetű paratyphus megbetegedéséről érkezett jelentés. A beteg lappangási időben Pakisztánban és Dubaiban tartózkodott. A diagnosztikus laboratóriumi vizsgálatok a Salmonella Paratyphi A baktériumot azonosították kórokozóként – számolt be a legújabb fertőzéses adatokról a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Járványügyi és Infekciókontroll Főosztálya.

Több fertőzést is kimutattak
Több fertőzést is kimutattak
Forrás: Illusztráció / MW-archív

A héten nem jelentettek tömeges, közösségi gastroenteritis-járványt. A 38. héten védőoltással megelőzhető fertőző betegségek közül négy pertussis megbetegedés gyanúját jelentették. A betegek közül három fő csecsemő és egy fő az 50-59 éves korcsoportba tartozott. Az elvégzett mikrobiológiai vizsgálatok két betegnél megerősítették a klinikai diagnózist, két betegnél a diagnosztikus vizsgálatok folyamatban vannak.

Mint írták, a héten egy Pest vármegyében élő 3 éves és egy budapesti 12 éves férfibeteg hazai eredetű Nyugat-nílusi láz megbetegedését jelentették. A héten diagnosztizált esetekkel a 2025. évben nyilvántartott nyugat-nílusi láz megbetegedések száma tizenkettőre nőtt (11 hazai és egy importált). Hazai eredetű megbetegedést a főváros (2 fő), továbbá három vármegye területén regisztráltak: Bács-Kiskun (3 fő), Heves (1 fő) és Pest (5 fő). A betegek 83%-a férfi, az átlagéletkor 58 év (3-85 év). A betegek 58%-a a 60 éves vagy annál idősebb korcsoportba tartozik. Valamennyi beteg idegrendszeri tünetekkel kórházba került Tárgyhéten egy import eredetű vírusos haemorrhagiás-láz diagnózissal bejelentett beteget vettek nyilvántartásba, a laboratóriumi vizsgálatok alapján a klinikai tünetek hátterében a Dengue-vírus állt. A fővárosban élő 31 éves equadori férfibeteg a betegség lappangási idejében Mexikóban tartózkodott és ott akvirálta a fertőzést.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Így alakultak a fertőzéses esetek Hajdú-Biharban

A legfrissebb adatokból jól látszik, hogy ismételten azok a fertőzések vannak többségben, amelyek az emésztőrendszert érintik. 

Összesen 28 esetben azonosítottak szalmonellózist, egy héttel korábban még mindössze 7 esetről számoltak be, de jó hír, hogy a korábbi 8 helyett csak 5 esetben mutatták ki a Campylobacter-fertőzést (hasmenéssel, lázzal és gyomorgörcsös panaszokkal járó megbetegedés). Rotavírust egy páciensnél mutattak ki. 

Skarlátot és bárányhimlőt egyaránt 4-4 alkalommal igazoltak, egy héttel ezelőtt előbbivel 5 ember, utóbbival azonban csak 2 ember fertőződött meg. Fertőző májgyulladást két páciensnél mutattak ki, míg Hepatitis A-val egy ember fertőződött meg. További két személynél aszeptikus agyhártyagyulladást igazoltak a tesztek. 

Az elmúlt hét adatairól az alábbi cikkünkben számoltunk be:

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu