Sokan fordultak orvoshoz ezekkel a panaszokkal Hajdú-Biharban

A 2025. szeptember 15-21. közötti időszakban egy Baranya vármegyében tanuló 19 éves pakisztáni állampolgárságú nőbeteg import eredetű paratyphus megbetegedéséről érkezett jelentés. A beteg lappangási időben Pakisztánban és Dubaiban tartózkodott. A diagnosztikus laboratóriumi vizsgálatok a Salmonella Paratyphi A baktériumot azonosították kórokozóként – számolt be a legújabb fertőzéses adatokról a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Járványügyi és Infekciókontroll Főosztálya.

Több fertőzést is kimutattak

Forrás: Illusztráció / MW-archív

A héten nem jelentettek tömeges, közösségi gastroenteritis-járványt. A 38. héten védőoltással megelőzhető fertőző betegségek közül négy pertussis megbetegedés gyanúját jelentették. A betegek közül három fő csecsemő és egy fő az 50-59 éves korcsoportba tartozott. Az elvégzett mikrobiológiai vizsgálatok két betegnél megerősítették a klinikai diagnózist, két betegnél a diagnosztikus vizsgálatok folyamatban vannak.

Mint írták, a héten egy Pest vármegyében élő 3 éves és egy budapesti 12 éves férfibeteg hazai eredetű Nyugat-nílusi láz megbetegedését jelentették. A héten diagnosztizált esetekkel a 2025. évben nyilvántartott nyugat-nílusi láz megbetegedések száma tizenkettőre nőtt (11 hazai és egy importált). Hazai eredetű megbetegedést a főváros (2 fő), továbbá három vármegye területén regisztráltak: Bács-Kiskun (3 fő), Heves (1 fő) és Pest (5 fő). A betegek 83%-a férfi, az átlagéletkor 58 év (3-85 év). A betegek 58%-a a 60 éves vagy annál idősebb korcsoportba tartozik. Valamennyi beteg idegrendszeri tünetekkel kórházba került Tárgyhéten egy import eredetű vírusos haemorrhagiás-láz diagnózissal bejelentett beteget vettek nyilvántartásba, a laboratóriumi vizsgálatok alapján a klinikai tünetek hátterében a Dengue-vírus állt. A fővárosban élő 31 éves equadori férfibeteg a betegség lappangási idejében Mexikóban tartózkodott és ott akvirálta a fertőzést.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Így alakultak a fertőzéses esetek Hajdú-Biharban

A legfrissebb adatokból jól látszik, hogy ismételten azok a fertőzések vannak többségben, amelyek az emésztőrendszert érintik.

Összesen 28 esetben azonosítottak szalmonellózist, egy héttel korábban még mindössze 7 esetről számoltak be, de jó hír, hogy a korábbi 8 helyett csak 5 esetben mutatták ki a Campylobacter-fertőzést (hasmenéssel, lázzal és gyomorgörcsös panaszokkal járó megbetegedés). Rotavírust egy páciensnél mutattak ki.

Skarlátot és bárányhimlőt egyaránt 4-4 alkalommal igazoltak, egy héttel ezelőtt előbbivel 5 ember, utóbbival azonban csak 2 ember fertőződött meg. Fertőző májgyulladást két páciensnél mutattak ki, míg Hepatitis A-val egy ember fertőződött meg. További két személynél aszeptikus agyhártyagyulladást igazoltak a tesztek.