A város ékköve lesz a felújított főtér a hajdú-bihari településen - videóval

Antal Szabolcs, Hajdú-Bihar vármegye 3-as számú választókerület elnöke vasárnap közösségi oldalán osztotta meg, hogy Nyírábrányban felújítják a főteret. A település az Élhető Települések program keretében nyert összeget a felújításra.

Felújítás Nyírábrányban: új padokkal és csobogóval is díszíteni fogják a település főterét

Forrás: illusztráció/Napló-archív

Szerettük volna meghagyni a régi ősfákat, hogy ne kelljen kiszedni őket, ezt sikerült is megoldanunk. Fel lesznek újítva a főtéren eddig elhelyezett szobrok, lesz egy csobogó felpakolva, lesznek új padok kipakolva, valamint lesz egy okos pad is

- mondta a település polgármestere, Nagy Lajos.

Hozzátette, ez egy olyan ékessége lehet majd a városnak, ahol akár az adventi vásárt, akár bármilyen másik rendezvényt is méltóképpen meg tudnak ünnepelni. A videót itt tudjátok megnézni:

