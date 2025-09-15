A saját bőrükön érezhették a hajdú-bihari emberek, ami vasárnap történt

Tegnap már a délelőtti órákban megérkezett az a hidegfront, amely a Lengyelország felett kimélyült ciklonhoz tartozott – számolt be róla közösségi oldalán, hétfőn a HungaroMet Nonprofit Zrt. Mint írták, a front a kora esti órákban lépett ki a keleti határszélen, és sokfelé okozott esőt, záport, illetve felhőszakadással kísért zivatart, emellett a zivatarokat helyenként erős, Kecskeméten viharos széllökés kísérte.

Felhőszakadások miatt több helyen is állt a víz Debrecenben

Forrás: Napló-archív

A TOP 10 település, ahol rengeteg csapadék esett le a felhőszakadások miatt

Visszatérve a felhőszakadásokhoz: kis területen belül nagy csapadékösszeg-különbségek alakultak ki, a TOP 10-es listába pedig olyan mérőállomások kerültek be, ahol több esett, mint 30 mm.

Debrecen-Kismacson 39,1 milliméter csapadék hullott, ezáltal 6.helyen végzett a listán.

A front elvonulta után, éjszaka már nem sok minden történt, de az északkeleti határvidéken még előfordult konvektív csapadék.

