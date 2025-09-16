Dermesztő, mi jelent meg Hajdú-Bihar felett! Ha nem készül róla fotó, el sem hisszük!

Az elmúlt napok időjárása rengeteg lehetőséget adott az amatőr fotósoknak, hogy lencsevégre kapjanak egy-egy viharfelhőt, villámlást és más hasonló égi jelenséget. Számtalan Facebook-csoport létezik, ahol találkozhatunk hasonló képekkel. A ViharVonal Viharvadász Csapat közösségi oldalára kerültek fel lenyűgöző felvételek, amelyeket Hajdú-Biharban, Pocsajon készítettek.

Gyülekeznek a felhők a hajdú-bihari égen

Forrás: Facebook / ViharVonal Viharvadász Csapat / Vajna Rozika

A fénykép készítője bejegyzésében megosztotta, hogy amilyen gyorsan érkeztek a felhők, olyan gyorsan távoztak is, egy kis csapadékot hagytak maguk után.

További fotók a lenyűgöző felhőkről:

Nem mindennap láthatunk ilyen égboltot

Forrás: Facebook / ViharVonal Viharvadász Csapat / Vajna Rozika

Amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan is távozott

Forrás: Facebook / ViharVonal Viharvadász Csapat / Vajna Rozika

