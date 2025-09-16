szeptember 16., kedd

Azt!

2 órája

Dermesztő, mi jelent meg Hajdú-Bihar felett! Ha nem készül róla fotó, el sem hisszük!

Címkék#Pocsaj#égbolt#ég

Az égboltról valljuk be, sokunknak van fényképe, legyen szó napfelkeltéről, bárányfelhőkről vagy viharfelhőkről. Számos csoport áll rendelkezésünkre, hogy ezeket a fotókat megosszuk a közönséggel.

Haon.hu

Az elmúlt napok időjárása rengeteg lehetőséget adott az amatőr fotósoknak, hogy lencsevégre kapjanak egy-egy viharfelhőt, villámlást és más hasonló égi jelenséget. Számtalan Facebook-csoport létezik, ahol találkozhatunk hasonló képekkel. A ViharVonal Viharvadász Csapat közösségi oldalára kerültek fel lenyűgöző felvételek, amelyeket Hajdú-Biharban, Pocsajon készítettek.

Gyülekeznek a felhők a hajdú-bihari égen
Gyülekeznek a felhők a hajdú-bihari égen
Forrás: Facebook / ViharVonal Viharvadász Csapat / Vajna Rozika

A fénykép készítője bejegyzésében megosztotta, hogy amilyen gyorsan érkeztek a felhők, olyan gyorsan távoztak is, egy kis csapadékot hagytak maguk után.

További fotók a lenyűgöző felhőkről:

Nem mindennap láthatunk ilyen égboltot
Nem mindennap láthatunk ilyen égboltot
Forrás: Facebook / ViharVonal Viharvadász Csapat / Vajna Rozika
Amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan is távozott
Amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan is távozott
Forrás: Facebook / ViharVonal Viharvadász Csapat / Vajna Rozika

