2 órája
Dermesztő, mi jelent meg Hajdú-Bihar felett! Ha nem készül róla fotó, el sem hisszük!
Az égboltról valljuk be, sokunknak van fényképe, legyen szó napfelkeltéről, bárányfelhőkről vagy viharfelhőkről. Számos csoport áll rendelkezésünkre, hogy ezeket a fotókat megosszuk a közönséggel.
Az elmúlt napok időjárása rengeteg lehetőséget adott az amatőr fotósoknak, hogy lencsevégre kapjanak egy-egy viharfelhőt, villámlást és más hasonló égi jelenséget. Számtalan Facebook-csoport létezik, ahol találkozhatunk hasonló képekkel. A ViharVonal Viharvadász Csapat közösségi oldalára kerültek fel lenyűgöző felvételek, amelyeket Hajdú-Biharban, Pocsajon készítettek.
A fénykép készítője bejegyzésében megosztotta, hogy amilyen gyorsan érkeztek a felhők, olyan gyorsan távoztak is, egy kis csapadékot hagytak maguk után.
További fotók a lenyűgöző felhőkről:
