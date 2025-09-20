1 órája
Vége a száguldozásnak, fekvőrendőröket telepítenek erre a kritikus debreceni útszakaszra
Alig néhány napja történt egy nagy baleset a környéken. Azért, hogy ez ne ismétlődhessen meg, fekvőrendőröket telepítenek.
Fekvőrendőrök vigyáznak majd a kritikus debreceni útszakasz biztonságára – jelentette be a közösségi oldalán a városrész önkormányzati képviselője szombat délután. Az elmúlt időben ugyan nem alkalmazták ezt a megoldást, most azonban kivételesen emellett döntöttek.
Mint a bejegyzésben olvasható, a Derék utca és a Kishegyesi úti szervizutakon 30 km/órás sebességkorlátozás van érvényben, amelynek betartása minden gépjárművezető számára kötelező. Ahogy arról portálunk is beszámolt, 2025. szeptember 17-én a Derék utca 2. és a Kishegyesi út 70. szám közötti kanyarulatban közlekedési baleset történt, amely során több ott parkoló autó is súlyosan megrongálódott.
Problémás kanyar a Derék utcai szervizútonFotók: Vida Márton Péter
A lakók szerint is fekvőrendőr lenne a megoldás
Az eset után a helyszínre is ellátogattunk, az ott lakókkal beszélgetve megtudtuk, az ominózus kanyar, ahol az autókat is összetörték, nem belátható, ennek ellenére sokan túl nagy sebességgel közlekednek itt, már csak azért is, mert a szervizúton próbálják a lámpákat kikerülni.
Mint akkor kiderült, a lakók szerint is fekvőrendőr oldaná meg a fennálló problémát.
A képviselő tájékoztatása szerint is a baleset vélhetően a sebesség helytelen megválasztása miatt történt. A posztban kiemelték, Varga András kezdeményezésére, a Városháza munkatársaival történt helyszíni egyeztetés után két aszfalt anyagú fekvőrendőrt építenek ki a szervizúton, a Derék utca 2. és 4. szám előtt. Hangsúlyozták,
a munkálatok – az időjárás függvényében – szeptember 22-én, hétfőn reggel 8:30 után kezdődnek, és várhatóan szeptember 24-én, szerdán délelőtt fejeződnek be. A kivitelezés ideje alatt a szervizút a Derék utca 4. és a Kishegyesi út 70. szám közötti szakaszt teljes szélességben lezárják, ezért mindkét irányból zsákutca lesz.
Hozzátették, a céljuk, hogy megelőzzük a hasonló baleseteket, biztosítsák a lakók nyugalmát, és minden közlekedő számára biztonságosabbá tegyék a környéket.
